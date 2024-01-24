Перенджиев: Украина не получит уникального оружия от Запада в 2024 году

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В 2024 году Украина не получит никакого уникального оружия от западных союзников, считает военный политолог Александр Перенджиев. Об этом он сообщил в беседе с Lenta.ru.
«Они хотят нам сказать про какое-то необычное оружие. Но они просто играют с нами в информационную игру и в запугивание. Никакого супероружия у Запада нет», — заявил Перенджиев.
При этом, по словам эксперта, даже если Запад и обладает неким уникальным оружием, то оно, очевидно, стоит очень дорого, и делиться им с Украиной союзники не станут.
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Евгения Парфентьева