Минобороны Украины: в этом году Киев получит оружие, которого еще не было

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Украина в 2024 году получит от Запада новое оружие, которого раньше не было. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Украины Илларион Павлюк в ходе выступления по результатам встречи в формате «Рамштайн», сообщает украинский телеканал «Общественное».
Павлюк утверждает, что в этом году некоторые страны передадут Киеву «большие пакеты помощи» а также оружие, которым ранее не располагал. Пресс-секретарь подчеркнул, что с помощью нового оружия Вооруженный силы Украины смогут поражать логистические узлы.
До этого немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что украинские системы противовоздушной обороны могут не справиться с новыми ракетными ударами ВС РФ.
Ранее в Пентагоне назвали сроки передачи Киеву первых самолётов F-16. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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До этого немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что украинские системы противовоздушной обороны могут не справиться с новыми ракетными ударами ВС РФ.
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Алина Юрчак