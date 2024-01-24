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Вооружённые силы Украины вынужденно сократили количество обстрелов из-за нехватки снарядов, об этом пишет The Financial Times.
«Боеприпасов действительно не хватает», — пожаловался один из украинских военных в интервью изданию.
Собеседник газеты также отметил, что количество выстрелов в день сократилось с восьми тысяч до двух.
Однако, вчера стало известно, что в 2024 году западные союзники Киева всё же намерены передать ВСУ истребители F-16 и технику для их использования.
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Евгения Парфентьева