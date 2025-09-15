Национальный мессенджер MAX расширяет функционал до сервиса путешествий

15 сентября 2025, 15:19

Российский мессенджер MAX планирует продавать билеты на поезда и самолёты

Фото: Istock/Thx4Stock

В национальном мессенджере MAX в ближайшем будущем запустят сервис по продаже авиабилетов и билетов на поезда. Об этом министр транспорта России Андрей Никитин сообщил в интервью ТАСС.





Никитин подтвердил, что команда мессенджера активно работает над добавлением тревел-платформы.

«По мессенджеру мы работаем по всем направлениям, в том числе и по этим», — сказал министр.