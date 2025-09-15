Национальный мессенджер MAX расширяет функционал до сервиса путешествий
Российский мессенджер MAX планирует продавать билеты на поезда и самолёты
В национальном мессенджере MAX в ближайшем будущем запустят сервис по продаже авиабилетов и билетов на поезда. Об этом министр транспорта России Андрей Никитин сообщил в интервью ТАСС.
Никитин подтвердил, что команда мессенджера активно работает над добавлением тревел-платформы.
«По мессенджеру мы работаем по всем направлениям, в том числе и по этим», — сказал министр.Этот шаг станет частью масштабного развития сервиса. Ранее MAX уже успешно протестировали на интеграцию с порталом «Госуслуги». К началу осени количество пользователей мессенджера превысило 30 миллионов человек.
С 1 сентября все новые смартфоны, которые продают в России, должны содержать предустановленное приложение MAX. Это правило касается всех производителей устройств.
Напомним, что Минцифры России готовит расширение белого перечня интернет-ресурсов.