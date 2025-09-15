Милонов предложил запретить браки между двоюродными братьями и сестрами в России
Зампред комитета Госдумы по делам семьи Виталий Милонов выступил с инициативой внести изменения в законодательство, запрещающие заключение браков между двоюродными братьями и сёстрами.
В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил своё предложение рисками генетических заболеваний у потомства.
«Считаю, что эти браки все равно являются родственными и заключать их категорически нельзя. В принципе, в нашей традиции это и не принято, это считалось совершенно недопустимым с моральной точки зрения, с традиционной», — пояснил Милонов.
По словам депутата, сейчас закон допускает регистрацию таких браков, хотя медики предупреждают о потенциальных проблемах здоровья ребёнка.
Ранее в Республиканском патологоанатомическом бюро рассказали о трагических последствиях кровосмешения. В результате родился ребенок с ихтиозом Арлекина — редким генетическим заболеванием, характеризующимся тяжелыми нарушениями кожной функции.