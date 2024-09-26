Перевалов стал замгубернатора Тюменской области вместо арестованного Вахрина

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Павел Перевалов назначен новым заместителем губернатора Тюменской области. На этой должности он заменит Вячеслава Вахрина, арестованного в июне нынешнего года по обвинению во взяточничестве.
Соответствующее распоряжение подписал 26 сентября глава региона Александр Моор, передаёт информационный центр Тюменской области. На новой должности перевалов будет курировать сферы жилищно-коммунального хозяйства и информатизации. Ранее он занимал пост руководителя Главного управления строительства региона.
Арестованный бывший замгубернатора Вячеслав Вахрин занимал свою должность с 2012 года. В региональной администрации он занимался деятельностью департаментов ЖКХ и ценовой политики, а также курировал работу Государственной жилищной инспекции региона. Вместе с ним был арестован директор местной компании-застройщика Алексей Гоцык, обвиняемый в даче взятки.
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Александр Бойцов