Арестованный за взятку замглавы Тюменской области Вахрин остается в должности

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Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что его заместитель Вячеслав Вахрин продолжает оставаться в должности, пока идет соответствующая проверка по делу о взятке. Об этом пишет 72.ru.
«Правительство проводит свою проверку в рамках законодательства по противодействию коррупции. По результатам проверки будут приняты соответствующие решения. Соответственно, пока Вячеслав Михайлович является государственным служащим», — пояснил Моор.
Уточняется, что Вахрин продолжает занимать свою должность после ареста, однако его полномочия выполняют другие заместители, при этом Вахрин зарплату пока не получает.
Напомним, Вячеслав Вахрин был арестован в июне по подозрению в получении крупной взятки.
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