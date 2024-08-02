Известна сумма взятки, вменяемая замгубернатора Тюменской области Вахрину

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Сумма взятки, вменяемая замгубернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину, составляет больше 18,7 миллиона рублей. Об этом РИА Новости сообщил следователь в Басманном суде столицы. Сейчас решается вопрос о продлении чиновнику содержания под стражей. Уточняется, что предполагаемым взяткодателем является предприниматель Алексей Гоцык, которого тоже содержат под стражей.
«В декабре 2022 года Вахрин, занимая должность замгубернатора… получил от Гоцыка взятку в виде имущественной выгоды в размере 18 миллионов 760 тысяч рублей при приобретении двух квартир, расположенных в городе Тюмени», — сказал следователь, пояснив, что за указанную сумму Вахрин использовал свое служебное положение для совершения определенных действий в пользу Гоцыка.
Фигуранты пробудут в СИЗО до 6 августа. Подробности уголовного производства не разглашаются. Известно, что замгубернатора отрицает свои намерения скрыться от правосудия и поехать в зону спецоперации. Обвиняемый занимал должность с 2012 года.
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