Фото: пресс-служба МИД РФ
Европарламент, потребовавший выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, окончательно превратился в воплощение коллективного бессознательного. К тому же, здесь просматриваются явные признаки буйного помешательства.
Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Таким образом она в своём телеграм-канале прокомментировала требование выдать ордер на арест венесуэльского лидера и признать главой страны проигравшего на выборах лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.
При этом, продолжила российский дипломат, столь активно вмешиваясь во внутренние дела южноамериканского государства, Евросоюз с крайней апатией относится к расследованию террористических актов на «Северных потоках». А ведь они как раз находятся в зоне ответственности европейского объединения, подчеркнула спикер МИД РФ.
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Александр Бойцов