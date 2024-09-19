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Захарова увидела признаки буйного помешательства в призыве ЕП арестовать Мадуро

19 сентября 2024, 17:08
Фото: пресс-служба МИД РФ

Фото: пресс-служба МИД РФ

Европарламент, потребовавший выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, окончательно превратился в воплощение коллективного бессознательного. К тому же, здесь просматриваются явные признаки буйного помешательства.


Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Таким образом она в своём телеграм-канале прокомментировала требование выдать ордер на арест венесуэльского лидера и признать главой страны проигравшего на выборах лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.

При этом, продолжила российский дипломат, столь активно вмешиваясь во внутренние дела южноамериканского государства, Евросоюз с крайней апатией относится к расследованию террористических актов на «Северных потоках». А ведь они как раз находятся в зоне ответственности европейского объединения, подчеркнула спикер МИД РФ.

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#президент
Дипломат Буякевич: Две трети поставленных Киеву танков Abrams уже уничтожены
19 сентября 2024, 17:33

Фото: istockphoto/Zeferli

Две трети американских танков Abrams, поставленных на Украину, уже уничтожены. И это несмотря на то, что ВСУ берегут эти машины и они достаточно редко участвуют в боевых действиях.
Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич. По его словам, в настоящее время, испробовав все возможности и не добившись результата, англосаксы и их союзники активно продвигают дискуссию о перспективах применения западных высокоточных дальнобойных вооружений для ударов вглубь территории России.

Эта тема стала для них особенно актуальной на фоне того, как под ударами русского оружия горит хвалёная западная техника, продолжил дипломат. В качестве примера он привёл переданные Украине танки Abrams производства США, большая часть которых уже уничтожена.

Что касается применения дальнобойного оружия для ударов по глубоким тылам, то это, по словам Буякевича, стало бы очень опасной авантюрой западных стран.

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#сша
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#техника
#дипломат
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Путин: БПЛА должны беспрепятственно поставляться в войска
19 сентября 2024, 17:26

Фото: сайт Кремля

Беспилотники должны беспрепятственно поставляться в российские войска, заявил президент Владимир Путин в рамках заседания Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем специального назначения. Глава государства подчеркнул, что важно устранять любые препятствия, тормозящие поступление техники для военных.
«Важно и дальше развивать такое взаимодействие, помогать организациям «народного ОПК» запускать свои разработки в производство, снимать любые препятствия, которые тормозят поставки беспилотников в войска», — сказал президент.
Путин поблагодарил участников волонтерских подразделений, обеспечивающих бойцов СВО дронами, а также средствами радиоэлектронной борьбы.

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МИД Турции: вопрос снятия санкций с РФ войдет в повестку переговоров по Украине

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МИД Турции: вопрос снятия санкций с РФ войдет в повестку переговоров по Украине
19 сентября 2024, 16:46

Фото: iStock/Mihrzn

Вопрос о снятии санкций с РФ войдет в повестку возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, в случае их возобновления. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu.
«Другой параметр — санкции Запада против России. Эти санкции тоже будут на столе переговоров, как большой пакет. Если процесс будет безуспешным, то конфликт рискует либо расшириться, либо стать «замороженным"», — заявил Фидан.

Он также добавил, что некоторые лица хотят, чтобы конфликт продолжался, однако их волнует, что формат его может измениться. Например, они обеспокоены тем, что в противостоянии может быть применено ядерное оружие, пояснил глава МИД Турции.

«Другое их не волнует, по нынешнему формату у них нет волнений», — заключил Фидан.

Ранее сообщалось, что Анкара готова возобновить стамбульский процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине при соглашении сторон.

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#переговоры
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Стало известно, почему Харрис мало общается со СМИ
Axios: штаб Харрис не доверяет ей общение со СМИ из-за ее комментариев
19 сентября 2024, 16:38

Фото: istockphoto/rarrarorro

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Камалы Харрис ограничивает ее общение с журналистами, придерживаясь таким образом определенной стратегии, пишет Axios, ссылаясь на источники.
Отмечено, что «худшие из моментов» пока Харрис была вице-премьером происходили именно в беседах со СМИ — она невнятно или неуместно комментировала ключевые политические вопросы, пишут авторы.

«Команда Харрис считает ограничение взаимодействия со СМИ правильной стратегией - даже если это расстраивает репортеров», — сказано в материале.
По информации журналистов, с конца июля Харрис только трижды говорила с представителями прессы, что очень мало на фоне ее политических оппонентов.

Американские выборы пройдут 5 ноября.

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В Грузии обвинили США в нападении на страну
Спикер парламента Грузии Папуашвили: санкции США являются нападением на страну
19 сентября 2024, 16:34

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Санкции США в отношении высших должностных лиц МВД Грузии являются нападением на страну. Такое заявление сделал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Его слова передает «Sputnik Грузия».
«Полицейский в любой стране является лицом и представителем государства. Поэтому любое нападение на полицейского — это нападение на государство», — заявил Папуашвили.

По его словам, отмена введенных санкций против грузинского правительства и силовиков является условием перезагрузки отношений с США.

Ранее сообщалось, что власти Грузии могут значительно пересмотреть свою позицию по отношению к США, если будет принято очередное решение, подобное введённым ранее санкциям.

Напомним, Госдеп США решил ввести санкции в отношении главы департамента по особым поручениям МВД Звиада Харазишвили, его заместителя и двух «лидеров экстремистской группировки», которые якобы причастны к нарушению прав человека.

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В Чечне призвали запретить теорию Дарвина в школах
Экс-премьер Чечни Хучиев призвал запретить теорию Дарвина в школах
19 сентября 2024, 16:02

Фото: istockphoto/Myvector

Экс-премьер Чечни Муслим Хучиев предложил убрать из школьных учебников теорию Дарвина. Как пишет РБК, предложение поступило главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову.
«Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии. Мы можем это просто убрать», — сказал Хучиев.
Он добавил, что «все религии признали» противоречивость Дарвиновской теории религиозному воспитанию.

Представители духовенства не единожды критиковали теорию Дарвина. В частности, в 2019 году она подверглась критике со стороны протоиерея Димитрия Смирнова. Он говорил, что «современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы обезьяньи дети».

Теория Дарвина о «естественном отборе» была опубликована во второй половине XIX века в 1859 году.

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#россия
#чечня
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Аналитик Ерёмина отметила опасность баз НАТО в Финляндии
19 сентября 2024, 15:15

Фото: iStock/Hasbi Sahin

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина заявила, что военная база НАТО в Финляндии, которая расположится недалеко от Мурманской области и Карелии, будет представлять угрозу интересам России.
«Финны подписали соглашение с американцами о том, что в рамках стратегии вступления в НАТО они фактически предоставляют для самостоятельных действий США свои базы. Это угрожает нашим интересам прежде всего. Я думаю, у них есть задача — полностью нивелировать наши возможности ответа в Балтийском регионе и с выходом в Арктику», — прокомментировала в беседе с RT Ерёмина.

А эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов высказал мнение о том, что, хотя у США имеется много оружия, Вашингтон всё же не хочет быть прямым участником конфликта на Украине.

«Ракет у них ещё очень много, которые могли бы поставить. В отличие от Европы, в США огромное количество этих ракет. Не десятки, не сотни, а тысячи. Вместе с тем CNN нам дают понять, что они нас услышали и хотят быть фигурой на нашей шахматной доске, не хотят, чтобы их судили. «Мы потихоньку умываем руки», — сказал в беседе с «Царьградом» Масликов.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Вашингтоне.

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#сша
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#нато
#финляндия
#украина
#россия
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В Крыму ответили Сикорскому на его слова о передаче полуострова под мандат ООН
Форманчук: Статус и принадлежность Крымского полуострова не подлежит пересмотру
19 сентября 2024, 15:15

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Принадлежность и статус Крыма не подлежат пересмотру, сказал ТАСС представитель Общественной палаты региона Александр Форманчук.
«Мы проблему Крыма решили раз и окончательно - такие слова принадлежат нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, который произнес их еще в 2015 году. То есть проблема Крыма не подлежит каким-то либо пересмотрам отдельно от ее судьбы в составе Российской Федерации», — прокомментировал собеседник агентства.
До этого глава польского МИДа Радослав Сикорский в рамках встречи на Украине предлагал передачу Крымского полуострова под мандат ООН. Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума.

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#россия
#крым
#новости
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Стало известно, когда состоятся переговоры с Украиной
Глава ДНР Денис Пушилин: переговоры с Киевом вряд ли будут в ближайшем времени
19 сентября 2024, 15:12

Фото: сайт Кремля

Переговоры России и Украины вряд ли пройдут в ближайшем времени. Такое мнение высказал в Минске на встрече с Александром Лукашенко глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Скажу вам честно: пока по своему характеру действия как на линии боевого соприкосновения, так и со стороны органов управления оставшейся части Украины не нацелены на мир и всегда расходятся с их заявлениями», — цитирует Пушилина Белта.
Глава киевского режима Владимир Зеленский периодически заявляет о возможности диалога с Москвой, однако продолжает при этом требовать от западных союзников финансовой и военной помощи. К слову, срок его президентских полномочий истек 20 мая 2024 года.

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