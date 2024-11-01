«Период высокой напряжённости»: в США испугались пуска российских баллистических ракет

Видео: Минобороны РФ
Тренировка стратегических сил ядерного сдерживания России состоялась на фоне серьёзной напряжённости в отношениях с западными странами. Об этом сообщает американский военный журнал Military Watch.
Издание пишет, что опубликованные Минобороны России кадры подтверждают запуск межконтинентальных баллистических ракет для имитации ударов по целям потенциальных противников.
Отмечается, что учения проходили на фоне напряжённых отношений России с Западом, в том время как последний рассматривал возможность нанесения вместе с Украиной ударов по целям вглуби международно признанной российской территорией, используя для этого Storm Shadow, SCALP и ATACMS.
Авторы материала указали на то, что возможность более масштабного и значительного участия стран НАТО в конфликте на Украине весомо повышает вероятность их вступления в прямой конфликт с Россией.
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Отмечается, что учения проходили на фоне напряжённых отношений России с Западом, в том время как последний рассматривал возможность нанесения вместе с Украиной ударов по целям вглуби международно признанной российской территорией, используя для этого Storm Shadow, SCALP и ATACMS.
Авторы материала указали на то, что возможность более масштабного и значительного участия стран НАТО в конфликте на Украине весомо повышает вероятность их вступления в прямой конфликт с Россией.
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Анастасия Чинкова