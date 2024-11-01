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«Период высокой напряжённости»: в США испугались пуска российских баллистических ракет

MWM: тренировка ядерных сил РФ прошла на фоне высокой напряжённости

Видео: Минобороны РФ

Тренировка стратегических сил ядерного сдерживания России состоялась на фоне серьёзной напряжённости в отношениях с западными странами. Об этом сообщает американский военный журнал Military Watch.
Издание пишет, что опубликованные Минобороны России кадры подтверждают запуск межконтинентальных баллистических ракет для имитации ударов по целям потенциальных противников.

Отмечается, что учения проходили на фоне напряжённых отношений России с Западом, в том время как последний рассматривал возможность нанесения вместе с Украиной ударов по целям вглуби международно признанной российской территорией, используя для этого Storm Shadow, SCALP и ATACMS.



Авторы материала указали на то, что возможность более масштабного и значительного участия стран НАТО в конфликте на Украине весомо повышает вероятность их вступления в прямой конфликт с Россией.

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#ядерное оружие
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Венгрия и Словакия предложили способ поставки газа через Украину
Bloomberg: Европа ведёт переговоры о поставках газа из Азербайджана на Украину
01 ноября 2024, 21:13

Фото: iStock/MikeMareen

Компании из Венгрии и Словакии близки к подписанию контрактов о поставках природного газа из Азербайджана через газотранспортную систему Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В рамках соглашения предусматриваются своп-операции между Россией и Азербайджаном. Это означает, что по трубопроводу пойдёт российских газ, купленный Баку, а «Газпром», в свою очередь, получил права на топливо, добытое в Азербайджане.

Такой шаг позволит компенсировать окончание контракта о транзите газа между Россией и Украиной в декабре этого года. Предполагается, что государственная энергетическая компания Азербайджана Socar начнёт поставлять уже свой газ на газоизмерительную станцию в Судже, на границе РФ и Украины, а дальше подключатся венгерская MVM Zrt. и словацкая Slovensky Plynarensky Priemysel AS, которые будут отвечать за его доставку в Европу.

Если удастся реализовать такую сделку, а для этого в том числе необходимо одобрение Украины, Киев продолжит получать плату за транзит газа, только не от России, а от европейских компаний.

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#азербайджан
#россия
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МИД Венгрии раскрыл опасность вступления Украины в НАТО
МИД Венгрии: вступление Украины в НАТО повлечёт начало Третьей мировой войны
01 ноября 2024, 20:39

Фото: iStock/joruba

Венгрия проводит с Украиной переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве, однако там не будет фигурировать намерение Киева вступить в НАТО, поскольку это привело бы к началу Третьей мировой войны. Об этом сообщил представитель МИД Венгрии Мате Пацолаи, слова которого приводит агентство MTI.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Венгрия готовятся к подписанию двустороннего документа, в котором киевская сторона намерена зафиксировать готовность Будапешта не блокировать приглашение в НАТО.

В свою очередь Пацолаи заявил, что сейчас ведутся переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Венгрией и Украиной. Их важной часть является восстановление прав венгерской национальной общины. При этом в ходе переговоров Будапешт дал понять Киеву, что намерение Украины о вступлении в НАТО не станет частью этого соглашения.

Он добавил, что Венгрия уже неоднократно высказывала своё мнение по этому вопросу, и позиция не изменилась: вступление Украины в НАТО грозит началом Третьей мировой войны.

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#политика
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Пентагон анонсировал новый пакет помощи Украине на 425 миллионов долларов
01 ноября 2024, 20:26

Фото: iStock/Austin Nooe

Пентагон анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму 425 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе американского оборонного ведомства.
По подсчётам Пентагона, этот транш станет 69-м с августа 2021 года. В рамках очередного пакета помощи Киев получит дополнительные возможности, чтобы удовлетворить наиболее острые нужды в области обороны и безопасности.

Отмечается, что в него вошли боеприпасы для зенитных ракетных комплексов HIMARS и передвижных ЗРК NASAMS производства Норвегии, Stinger, боеприпасы для противодействия беспилотникам, артиллерийские снаряды и иное вооружение.

Также в Пентагоне подчеркнули, что США намерены продолжить сотрудничество с порядка 50 союзниками и партнёрами через Контактную группу по обороне Украины и связанные с ней коалиции.

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#пентагон
#сша
#украина
#вооружение
#помощь
#всу
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Медведев указал на изменение отношения Грузии к Евросоюзу и НАТО
01 ноября 2024, 20:03

Дмитрий Медведев (Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина)

В Грузии изменилось отношение к Евросоюзу и НАТО. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, Грузия понимает, что НАТО является военным блоком, членство в котором не предрекает ничего хорошего, а Евросоюз находится достаточно далеко, не говоря уже о США. А Россия рядом, и её радует, что Грузия стала более прагматичной страной, отметил политик в интервью RT.

В качестве подтверждения своих слов Медведев привёл победу «Грузинской мечты» на парламентских выборах. То, что она осталась у власти является признаком прагматичного настроя народа Грузии, который не хочет войны, не желает повторения событий 2008 года и хочет развития нормальных экономических отношений с Россией.

Также Медведев отметил, что большинство грузин поняли, какова цена сотрудничества с НАТО, увидев происходящее на Украине.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу, набрав более половины голосов.

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#грузия
#евросоюз
#нато
#политика
#дмитрий медведев
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В ГД внесли проект, ограничивающий доступ к данным о госорганах в военное время
01 ноября 2024, 19:52

Фото: iStock/Oleg Elkov

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о возможности ограничения доступа к деятельности органов власти и организации на территории, где введено военное положение. Проект документа представлен в электронной базе Думы.
Отмечается, что изменение планируется внести в закон «О военном положении». Помимо прочего в него может войти норма об ограничении доступа к сведениям о работе федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов России, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций, работающих на территориях, где действует военное положение.

Кроме того, в закон планируется добавить ограничение на доступ к сведениям о работе судов, следственных органов и прокуратуры на таких территориях. При этом порядок ограничений будет установлен Верховным судом России, Следственным комитетом России и Генеральной прокуратурой соответственно.

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#госдума
#правительство
#законопроект
#ограничение
#поправки
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Политолог Ищенко объяснил неприсоединение Турции к коллективному Западу
01 ноября 2024, 19:50

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: сайт Кремля)

Турция, несмотря на все сложности во взаимоотношениях с Россией, не присоединилась к русофобскому движению коллективного Запада. По мнению политолога Ростислава Ищенко президент Реджеп Тайип Эрдоган исходит в своих решениях исключительно из национальных интересов государства.
Отвечая на просьбы читателей издания «Военное дело» прояснить позицию входящей в НАТО страны, эксперт указал, что Эрдогана никто не «переформатировал». Просто он хочет сделать Турцию лидером на Ближнем востоке, а в перспективе — одним из лидеров всей Евразии, чтобы её сила и влияние были сравнимы с теми, которыми обладают Россия, Китай или США.

«Турция не хочет быть чьим-то вассалом или сателлитом», — подчеркнул Ищенко.

Путину в нулевые пришлось ловко и разнообразно маневрировать на международной арене, чтобы сохранить за Россией почти утерянный статус сверхдержавы. То же самое сейчас делает Эрдоган, сказал аналитик. Ищенко напомнил, что в политике нет друзей, есть только интересы. Просто сейчас Эрдоган пытается сделать Турцию «снова великой», заключил эксперт.

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#сша
#россия
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#эксперт
#китай
#страны
#турция
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Названы желающие баллотироваться на пост президента Белоруссии
Девять человек хотят баллотироваться на пост президента Белоруссии
01 ноября 2024, 19:25

Фото: iStock/Derek Brumby

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии завершила приём документов на регистрацию инициативных групп по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Участвовать в президентской компании будут девять человек.
Процесс подачи документов стартовал 23 октября, с момента объявления парламентом Белоруссии даты проведения выборов, и завершился в пятницу в 18:00 (совпадает с мск).

Как сообщила комиссия в беседе с ТАСС, на данный момент зарегистрированы четыре из девяти желающих кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, а также начальник главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Минского горисполкома Ольга Чемоданова.

4 ноября будут рассмотрены документы остальных пяти желающих. Ими стали участник президентской кампании 2020 года Анна Конопацкая, председатель Республиканского совета Белорусского союза офицеров Сергей Бобриков, предприниматель из Могилёва Диана Ковалёва, лидер коммунистической партии Сергей Сыранков, а также зарегистрировавшийся в пятницу Виктор Кулеш.

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#белоруссия
#выборы
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#кандидаты
#цик
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Директор от России Можин рассказал о хамстве и оскорблениях в МВФ
01 ноября 2024, 19:06

Алексей Можин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На заседаниях совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) часто приходится выслушивать хамство и оскорбления от иностранцев. Об этом рассказал перед уходом с должности исполнительный директор от России Алексей Можин.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что такая ситуация в основном и повлияла на его решение оставить свой пост. В МВФ Можин проработал три с лишним десятка лет.

«Мне хамят, <...> оскорбляют мою страну, руководителя моей страны. Приходится огрызаться в ответ, но все это глубоко противно», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, фонд сейчас находится в наихудшем состоянии за всё то время, что он здесь проработал. Причина такого положения является в крайней политизации этой международной финансовой организации.

Можин работал в МВФ с 1992 года. Последние 28 лет он занимал в фонде должность исполнительного директора. После ухода с поста финансист станет советником главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

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#страны
#фонд
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РФ потребовала у датского телеканала TV2 разъяснений по репортажу из-под Курска
01 ноября 2024, 17:53

Фото: istockphoto/porpeller

Посольство России в Копенгагене потребовало у датских телевизионщиков разъяснений. Это произошло после выхода в эфире телеканала TV2 репортажа из Курской области.
Об этом представители российской дипломатической миссии сообщили в своём официальном телеграм-канале. В сообщении указано, что названный телеканал использовал в передаче собственную фотографию украинского военнослужащего, снятого на фоне здания, в котором расположено отделение связи «Почта России».

В посольстве потребовали разъяснений по поводу появления данного фотоснимка в эфире телеканала, а также действий датских журналистов. Кроме того, дипломаты напомнили, что незаконное пересечение границы Российской Федерации является уголовным преступлением. Также в обращении отмечается, что в репортаже можно увидеть нацистскую символику, что на Украине не новость. Однако рекламировать её в телевизионной передаче посольство РФ считает неуместным.

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#всу
#курская область
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