В Эквадоре бежал из тюрьмы лидер второй крупнейшей банды

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Hуководитель второй по величине преступной группировки Эквадора «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико сбежал из тюрьмы после вспыхнувших там беспорядков, сообщила служба исполнения наказаний SNAI.
«Утром 9 января в тюрьме Чимборасо № 1 произошли столкновения между заключенными, национальной полицией и персоналом тюрьмы. В результате этого инцидента заключенный Колон П., находившийся в тюрьме, смог ускользнуть вместе с другими заключенными», — говорится в сообщении SNAI в социальной сети.Новые беспорядки в эквадорских тюрьмах произошли в ночь на понедельник в контексте действий властей по реорганизации пенитенциарной системы. В результате обысков в одной из тюрем стало известно о побеге другого опасного преступника Хосе Адольфо Вильямара, известного под кличкой «Фито», который руководит самой многочисленной бандой страны «Лос-Чонерос».
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