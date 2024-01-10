Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Эквадоре бежал из тюрьмы лидер второй крупнейшей банды

В Эквадоре бежал из тюрьмы лидер второй крупнейшей банды

В Эквадоре бежал из тюрьмы лидер второй крупнейшей банды «Лос-Лобос»
10 января 2024, 02:30
Фото: iStock/sezer66

Фото: iStock/sezer66

Hуководитель второй по величине преступной группировки Эквадора «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико сбежал из тюрьмы после вспыхнувших там беспорядков, сообщила служба исполнения наказаний SNAI.
«Утром 9 января в тюрьме Чимборасо № 1 произошли столкновения между заключенными, национальной полицией и персоналом тюрьмы. В результате этого инцидента заключенный Колон П., находившийся в тюрьме, смог ускользнуть вместе с другими заключенными», — говорится в сообщении SNAI в социальной сети.
Новые беспорядки в эквадорских тюрьмах произошли в ночь на понедельник в контексте действий властей по реорганизации пенитенциарной системы. В результате обысков в одной из тюрем стало известно о побеге другого опасного преступника Хосе Адольфо Вильямара, известного под кличкой «Фито», который руководит самой многочисленной бандой страны «Лос-Чонерос».


По информации от SNAI, после побега Колона Пико были задержаны 12 человек, которые совершили побег вместе с ним, однако сам лидеру удалось уйти. Полиция и армия находятся в поиске.

Читайте также:

В тюрьмах Эквадора преступники захватили в заложники 139 человек

Полиция Эквадора задержала захватчиков телеканала ТС в Гуаякиле

В Эквадоре введён режим «внутреннего вооружённого конфликта»
#полиция
#армия
#ночь
#преступники
#страны
#человек
#режим
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Свидетельница заявила, что Трамп не совершал насилие над детьми
Свидетельница по делу Эпстина: Трамп не был вовлечен в насилие над детьми
10 января 2024, 02:43

Фото: Сайт Кремля

Правозащитница Вирджиния Джуффре, страдавшая, по ее утверждениям, от действий известного финансиста Джеффри Эпстина, заявила, что бывший президент США Дональд Трамп не являлся свидетелем или участником сексуального насилия над несовершеннолетними, как отражено в судебных документах по делу Эпстина.
По данным из документов, в 2016 году Джуффре во время дачи показаний были заданы вопросы о том, считает ли она, что Трамп был связан с предполагаемыми актами насилия над несовершеннолетними в доме финансиста.

«Я не думаю, что Дональд Трамп участвовал в этом... Я никогда не видела его в таких ситуациях или свидетельствовала о его участии в таких событиях. Что касается его присутствия в доме Эпстина, я лично не видела его там, поэтому не могу дать ответ», — говорится в показаниях Джуффре.
Также ее спросили о том, был ли бывший президент Билл Клинтон свидетелем подобных незаконных ситуаций в доме финансиста, на что она ответила утвердительно.

«Да, он был там в качестве свидетеля, поскольку знал мою роль в этом и посещал остров Джеффри... Во всех его домах висели фотографии обнаженных девушек, и Джеффри Эпстин не скрывал это» — сообщила Джуффре.
Эпстину было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что подразумевает до 40 лет тюрьмы, и в сговоре с целью привлечения к такой торговле, что может привести к пяти годам заключения. В начале июля 2019 года суд в Нью-Йорке решил оставить его под стражей без возможности выкупа. В конце июля Эпстина нашли в тюремной камере в бессознательном состоянии, позже он скончался. Из следствия стало известно, что он покончил жизнь самоубийством.

Читайте также:

Американский конгрессмен предложил привлечь сына Байдена к ответственности

Принц Эндрю заперся дома после публикации документов по делу Эпштейна

Трамп обжаловал в Верховном суде недопуск к праймериз в Колорадо-
#суд
#президент
#дональд трамп
#жизнь
#обвинение
#дачи
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Завтра все рухнет»: В Киеве рассказали о реакции США на просьбу Зеленского
Политтехнолог Небоженко: Зеленский неправильно просит деньги у США
10 января 2024, 02:03

Фото: iStock/Andrii Atanov

Директор соцслужбы «Украинский барометр» Виктор Небоженко заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского ошибочно пытается добиться финансирования ошибочно пытается добиться финансирования с помощью пиар-акций. Об этом он сказал в ходе интервью YouTube-каналу Politeka.
«Украина должна здесь прилагать не пиар-усилия, как до этого делал офис президента Украины, когда приезжали в США и говорили: «Если вы не дадите нам деньги, то мир завтра рухнет», — поделился мнением специалист.

Небоженко добавил, что Киев ошибается, когда пытается презентовать запросы как «нечто уникальное». Он подчеркнул, что в Вашингтон регулярно приезжают главы различных государств и просят деньги, поэтому Зеленский для американцев не является исключением.

Читайте также:

«Самое болезненное»: Кривонос рассказал о направлении, которое отчаялись отвоевать ВСУ

В США рассказали, когда у Украины кончатся боеприпасы

«Россия диктует правила»: В США заявили о панике в рядах ВСУ
#сша
#деньги
#украина
#офис
#всу
#зеленский
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Восемь человек погибли при обстреле дома на юге Газы
Al-Arabiya: восемь человек погибли при израильском обстреле дома на юге Газы
10 января 2024, 01:49

Фото: iStock/e-crow

В результате израильского обстрела дома в городе Рафах на юге сектора Газа погибли восемь человек, передает информацию телеканал Al-Arabiya.
Израиль 7 октября столкнулся с масштабной ракетной атакой из сектора Газа в рамках операции «Потоп Аль-Аксы», проведенной военным крылом палестинского движения ХАМАС. После этого боевики проникли в южные районы Израиля, атакуя как военных, так и мирных жителей, а также взяли в заложники более 200 человек. По данным властей Израиля, число погибших составляет около 1,2 тысячи человек, включая гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих. Более 5 тысяч человек пострадали.

В ответ Израильская оборонная армия начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные захватили контроль над всеми населенными пунктами вдоль границы с Газой и начали авиационные удары по объектам в секторе, включая гражданские. Была также объявлена полная блокада сектора Газа, прекращена поставка воды, продовольствия, электричества, медикаментов и топлива.

Читайте также:

Блинкен: Поданный в суд ООН иск к Израилю отвлекает от урегулирования кризиса

В секторе Газа убили один процент населения, заявил дипломат от Палестины

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира подразделения ХАМАС и его зама
#суд
#израиль
#военные
#армия
#контроль
#человек
#операции
#оон
#дипломат
#солдат
#блинкен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хуситы выпустили ракету по судну в Красном море, сообщают СМИ
Sky News Arabia: хуситы выпустили ракету по судну в Красном море
10 января 2024, 00:51

Фото: istockphoto/vadimrysev

Движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, выпустило ракету по судну в Красном море, сообщает телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на информацию из йеменских источников.
«Хуситы выпустили ракету в сторону судна, плавающего в южной части Красного моря», — отмечается в сообщении канала.
Однако не уточняется, к какому судну относится атака.

Ранее вторника Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) у ВМС страны доложило о происшествии в Красном море, произошедшем приблизительно в 50 морских милях к западу от портового города Ходейда.

Ранее движение «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует значительную часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать суда, имеющие связь с Израилем или направляющиеся в его порты. Оно также призывало другие страны отзывать свои экипажи с этих судов и избегать их приближения в море. США заявили о начале операции по защите судоходства в Красном море в ответ на участившиеся атаки хуситов, присоединив к этой инициативе еще десять стран. В ответ «Ансар Алла» предупредили, что оставляют за собой право атаковать суда стран, участвующих в коалиции с США.

Читайте также:

В Турции отбуксировали второй следовавший в Россию танкер

Названо место России в рейтинге морских держав

CENTCOM: Несколько торговых судов были атакованы хуситами в Красном море
#сша
#движение
#море
#страны
#операции
#право
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Эквадоре введён режим «внутреннего вооружённого конфликта»
Президент Эквадора Нобоа ввёл в стране режим внутреннего вооружённого конфликта
10 января 2024, 00:03

Фото: iStock/DC_Colombia

В Эквадоре введён режим «внутреннего вооружённого конфликта». Соответствующее распоряжение подписал президент страны Даниэль Нобоа.
«Я подписал президентский указ, вводящий режим внутреннего вооружённого конфликта», — написал глава государства в соцсети X

Нобоа отметил, что такая ​мера стала необходима на фоне обострения ситуации в сфере безопасности Эквадора. В указе говорится, что все преступные группировки в стране приравниваются к террористическим организациям.

Читайте также:

В Гуаякиле эквадорские бандиты ворвались в телестудию в прямом эфире

Маск раскритиковал помощь США Украине

Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана после теракта в Кермане
#сша
#помощь
#соцсети
#мид
#указ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полиция в Петербурге проведет проверку после драки в ТЦ
Полиция в Петербурге проведет проверку после драки посетителя и сотрудника ТЦ
09 января 2024, 23:55

Фото: iStock/blinow61

В Приморском районе Петербурга полиция разбирается в инциденте, произошедшем в торговом центре, где произошла драка между сотрудником магазина и клиентом, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
«9 января 2024 года в 16.53 в отдел полиции Приморского района был доставлен 34-летний мужчина из торгового центра на Байконурской улице по сообщению о конфликте между ним и сотрудником магазина», — говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно информации, мужчина посетил магазин для покупок, но возник конфликт с сотрудником. Недовольный покупатель обратился в полицию. В ответ сотрудник магазина также представил заявление. Причины конфликта полиция пока не уточняет.

По данным телеканала 78, причиной разногласий стали неправильные ценники, которые расстроили клиента. Видеозапись с камер видеонаблюдения, опубликованная телеканалом, показывает, как покупатель выходит из отдела и задевает плечом продавца, после чего тот начинает рассказывать об этом другому сотруднику. На лестнице эскалатора сотрудник догоняет клиента и начинается драка.

«В настоящее время полиция проводит всестороннее расследование инцидента, чтобы выяснить все подробности происшествия», — подчеркнули в пресс-службе регионального управления МВД.
Читайте также:

Россиянина избили на глазах у беременной жены из-за замечания о ценах в магазине

В московском метро пассажира ранили ножом

В Тюмени задержаны все участников избиения ветерана СВО
#полиция
#метро
#магазин
#драка
#мвд
#конфликт
#мужчина
#происшествия
#заявление
#расследование
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маск раскритиковал помощь США Украине
Илон Маск: Молодёжь США приносится в жертву из-за помощи Украине
09 января 2024, 23:14

Фото: РИА Новости

Американский предприниматель, глава SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал помощь Киеву со стороны США. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
«Еще 65 млрд Украине? Какова стратегия выхода?», — написал Маск, комментируя скриншот с базовыми параметрами одной из версий законопроекта о дополнительных бюджетных ассигнованиях для Украины, включая $65,5 млрд.

При этом миллиардер отметил, что поддерживает Киев, однако «это вечная война безо всякого прогресса».

«Молодежь страны просто приносится в жертву без каких-либо территориальных приобретений», — выразил своё мнение Илон Маск.

Читайте также:

Маск: «Стремление вторгнуться в Россию всегда было плохой идеей»

Совет директоров Tesla и SpaceX обеспокоен пристрастием Илона Маска к наркотикам

Маск ответил на обвинения в употреблении наркотиков
#молодёжь
#война
#страны
#мнение
#сво
#киев
#илон маск
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
CNN: У главы Пентагона Остина диагностировали рак простаты
09 января 2024, 22:41

Фото: iStock/SeventyFour

У шефа Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак простаты, об этом сообщает CNN.
Как стало известно, глава американского оборонного ведомства проходит лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

Остин попал в больницу ещё 1 января. При этом, как отмечает CNN, администрации Соединённых Штатов не сразу сообщили о степени серьёзности болезни главы Пентагона. Правительству заявили, что Остин действительно всё ещё находится в больнице, однако, уже идёт на поправку.

​Однако, как сообщает телеканал, у Остина наблюдаются осложнения на фоне обострившейся инфекции, с которой он и попал в больницу в начале января.

При этом ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Остин продолжит ​занимать свою должность, несмотря на скандал вокруг его госпитализации.

Читайте также:

Пентагон: Остин не собирается покидать пост из-за скандала с госпитализацией

ТАСС: Пентагон не в курсе о сроках выхода на работу Ллойда Остина

Politico: Пентагон три дня скрывал от Белого дома госпитализацию Остина
#скандал
#болезни
#рак
#сша
#министр
#госпитализация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блинкен: Поданный в суд ООН иск к Израилю отвлекает от урегулирования кризиса
09 января 2024, 21:54

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты полагают, что поданный ЮАР в Международный суд ООН иск к Израилю за его действия в секторе Газа отвлекает внимание мирового сообщества от урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом Блинкен сообщил на пресс-конференции в Тель-Авиве.
«Подача иска против Израиля в Международный суд [ООН] отвлекает мир от всех этих важных усилий», — сказал американский госсекретарь.

Недавно МИД Израиля обратился к другим государствам с просьбой выступить против инициированного ЮАР процесса в Международном суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа. Дипломатам отправили телеграммы, в которых указано, что решение ООН будет иметь серьезные последствия для страны.

Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил, что Германия не считает, что Израиль осуществляет геноцид палестинцев в ходе военной операции в секторе Газа.

Читайте также:

В секторе Газа убили один процент населения, заявил дипломат от Палестины

МИД ФРГ: утверждение о том, что Израиль осуществляет геноцид в Газе, неверно

Израиль призвал дипломатов получить заявления против суда в ООН
#суд
#израиль
#мид
#страны
#германия
#фрг
#оон
#дипломат
#юар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф