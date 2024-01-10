В Эквадоре бежал из тюрьмы лидер второй крупнейшей банды

Правозащитница Вирджиния Джуффре, страдавшая, по ее утверждениям, от действий известного финансиста Джеффри Эпстина, заявила, что бывший президент США Дональд Трамп не являлся свидетелем или участником сексуального насилия над несовершеннолетними, как отражено в судебных документах по делу Эпстина.