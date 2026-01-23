Самолет из Пхукета с 200 людьми на борту терпит крушение и подает сигнал бедствия
Во время полета из Пхукета в Барнаул Boeing 757-2Q8 авиакомпании Azur Air подал сигнал 7700. Этот код указывает на чрезвычайную ситуацию, требующую немедленного вмешательства диспетчеров и экстренных служб. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Самолет направляется в китайский аэропорт Ланьчжоу, где на борту находятся более 200 пассажиров. Точные причины тревоги пока не раскрыты, однако существует вероятность, что воздушное судно терпит крушение. Власти и службы готовы к приземлению, чтобы обеспечить безопасность всех находящихся на борту.
Ранее стало известно, что москвичка Татьяна столкнулась с настоящим кошмаром — 57-летний поклонник из Украины третий год преследует её.
До этого появилась информация, что известный российский певец Юрий Антонов прекращает давать большие концерты.
Читайте также: