Самолет из Пхукета с 200 людьми на борту терпит крушение и подает сигнал бедствия

Борт рейса Пхукет – Барнаул подал сигнал бедствия во время полёта
Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Во время полета из Пхукета в Барнаул Boeing 757-2Q8 авиакомпании Azur Air подал сигнал 7700. Этот код указывает на чрезвычайную ситуацию, требующую немедленного вмешательства диспетчеров и экстренных служб. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.



Самолет направляется в китайский аэропорт Ланьчжоу, где на борту находятся более 200 пассажиров. Точные причины тревоги пока не раскрыты, однако существует вероятность, что воздушное судно терпит крушение. Власти и службы готовы к приземлению, чтобы обеспечить безопасность всех находящихся на борту.

Дарья Осипова

