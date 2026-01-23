Самолет из Пхукета с 200 людьми на борту терпит крушение и подает сигнал бедствия

23 января 2026, 10:59

Борт рейса Пхукет – Барнаул подал сигнал бедствия во время полёта

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Во время полета из Пхукета в Барнаул Boeing 757-2Q8 авиакомпании Azur Air подал сигнал 7700. Этот код указывает на чрезвычайную ситуацию, требующую немедленного вмешательства диспетчеров и экстренных служб. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.