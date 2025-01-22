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«Объявил себя знаменосцем войны»: Пушков указал на абсурдность заявлений Макрона по Украине

Пушков: Макрон выступает против идей Трампа по Украине, становясь знаменосцем войны
Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон демонстративно выступает против курса президента США Дональда Трампа, фактически позиционируя себя как сторонника продолжения конфликта на Украине. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя последние заявления французского лидера.
Макрон недавно отметил, что конфликт на Украине не завершится «ни завтра, ни послезавтра», и вновь подчеркнул, что Россия представляет угрозу для безопасности Европы.

«В то время как Трамп декларирует — пусть пока на словах, но всё же — курс на завершение войны, что еще раз подтвердил сегодня уже госсекретарь США Марко Рубио, Макрон объявляет себя ее знаменосцем», — отметил Пушков в своем Telegram-канале.


Ранее Макрон также заявил о необходимости пересмотра оборонной стратегии Франции, включая срочный набор молодых добровольцев в армию. Это, по его словам, поможет стране быть готовой «к тому, что может произойти».

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Новый президент США допустил ужесточение санкций против России
Трамп заявил о возможных санкциях против РФ при отказе от переговоров по Украине
22 января 2025, 02:51

Фото: iStock/designer491

Президент США Дональд Трамп заявил, что дальнейшее ужесточение санкций против России возможно, если Москва не проявит готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление он сделал во вторник во время общения с журналистами в Белом доме.
Глава американской администрации подчеркнул, что новые меры могут быть введены, если руководство России не пойдет на диалог. Также он выразил мнение, что конфликт на Украине можно было бы избежать, если бы он сохранил президентский пост после выборов 2020 года.

«Звучит вероятно», — коротко ответил Трамп на вопрос о возможных санкциях против РФ при отсутствии у России желания участвовать в переговорах.
Ранее стало известно, что в Пентагоне произошли масштабные кадровые перестановки: были уволены или отстранены все чиновники, занимавшиеся вопросами, связанными с Украиной.

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Тревожные новости для Киева: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину
Журналист Бочкала: в Пентагоне массово уволили чиновников, отвечающих за Украину
22 января 2025, 01:29

Фото: iStock/ValleraTo

В Пентагоне произошли масштабные кадровые перестановки: уволены или отстранены все чиновники, занимавшиеся вопросами, связанными с Украиной. Украинский журналист Роман Бочкала, ссылаясь на информацию от коллег из The Washington Post, сообщил об этом на своей странице в социальной сети.
«Внимание: всех, кто отвечал за Украину, уволили или отстранили. Или собираются перевести на другие должности. Полная перезагрузка», — написал Бочкала.
В сообщении отмечается, что сотрудников либо увольняют, либо переводят на другие должности. Эта «перезагрузка» вызывает тревогу в Киеве, так как она может повлечь за собой значительные изменения в отношениях между странами и в стратегических подходах к сотрудничеству с Украиной.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп инициировал масштабные кадровые чистки в госструктурах. В рамках этой кампании 51 сотрудник разведывательных служб лишился доступа к секретным данным, в то же время Государственном департаменте стали массово заменять работников.

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Еще один мирный житель пострадал от атаки БПЛА в Белгородской области
Гладков: при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадал еще один мужчина
21 января 2025, 23:30

Фото: telegram-канал Вячеслава Гладкова

В результате очередной атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадал еще один мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на участке автодороги Бессоновка — Орловка. Украинский дрон нанес удар по легковому автомобилю. Машина была уничтожена огнем, а водитель серьезно пострадал.

«Мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями ноги и руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — отметил Гладков.
Ранее 21 января сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал село Ясные Зори, также ранив мужчину. Его множественными осколочными ранениями ног сначала доставили в Октябрьскую районную больницу, а затем перевели в Белгородскую больницу №2.

Кроме того, пострадал 11-летний ребенок, получивший баротравму во время отражения атаки ВСУ средствами ПВО. Ему оказали медицинскую помощь, и он будет лечиться амбулаторно.

Информация о разрушениях и других возможных пострадавших уточняется.

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Минобороны: Силы ПВО сбили девять БПЛА ВСУ над Ростовской областью
21 января 2025, 23:13

Фото: iStock/bbsferrari

Дежурные силы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников в небе над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ.
«С 21.30 до 22.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области», — сообщили в Минобороны.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районе Каменска-Шахтинского.

Также сообщалось, что Хинштейн заявил о невозможности эвакуации тел мирных жителей, которые были найдены в подвалах домов в селе Русском Поречном, несмотря на освобождение ВС РФ населённого пункта.

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Средства ПВО в Ростовской области сбили три дрона
21 января 2025, 22:55

Фото: iStock/ NiseriN

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районе Каменска-Шахтинского.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Опасность атаки беспилотников объявили в Ростовской области в 21:30 по московскому времени.

«С 21:30 мск силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Каменска-Шахтинского сбито три БПЛА. В дежурные спасательные службы информация о разрушениях на земле не поступала», — обратил внимание временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что силы и средства противовоздушной обороны продолжают отражать воздушную атаку.

Ранее сообщалось, что российские военные нашли висящие американские флаги в одном из зданий детского лагеря на юго-востоке Часова Яра, где ВС РФ штурмуют оборонительные укрепления ВСУ.

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Кремль: РФ готова к контактам с представителями Трампа
21 января 2025, 22:25

Фото: iStock/ Sven Loeffler

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что представители нового президента США Дональда Трампа еще не выходили на связь с представителями из России, несмотря на все звучащие из Вашингтона заявления, сообщило агентство ТАСС.
«Мы читаем в СМИ и видим по телевидению, что, дескать, администрация [Соединенных Штатов Америки] готовится к диалогу с Россией и что даже появились сообщения, что Трамп дал поручения своим сотрудникам связаться с российскими представителями. Мы готовы», — обратил внимание Юрий Ушаков.

Представитель Кремля сообщил, что к настоящему моменту конкретных выходов на российских представителей еще не было.

Ранее сообщалось, что сделка президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным по окончанию конфликта на Украине может привести к третьей мировой войне. В статье издания Daily Express ссылается на слова экс-командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, который в интервью изданию Sun заявлял, что Россию не устроит, если ей отдадут территории, которые сейчас находятся под ее контролем.

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Россиянин рассказал, как отказал в присяге Киеву, а его сын стал обучать «Азов»*
21 января 2025, 22:18

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

54-летний россиянин, родившийся в Нижегородской области, рассказал в беседе с RT, как отказался присягнуть Украине, а его сын стал тренировать бойцов батальона «Азов»*.
Мужчина поделился, что в 1980-х годах его отправили служить в Львовскую область, где к 1995 году он смог дослужиться до прапорщика. Однажды к ним в часть приехал начальник Сумского погранотряда и потребовал принять присягу на верность Киеву.
«Я не смог, отказался — не смог предать Россию. Мои деды воевали против трезубца. Как я мог присягнуть ему?» — отметил Сергей.
В итоге россиянину дали сутки, чтобы покинуть территорию Украины, так он с женой и грудным сыном вернулся в Россию. Однако через какое-то время супруга уехала обратно на Украину.
«Общался я только с сыном по телефону до 2014 года. А в 19 лет он заявил, что наш президент такой-сякой, он якобы хочет захватить Украину. Дима самбо занимался — видимо, по линии спорта его и обработали. Сказал, что тренирует азовцев, и просил не звонить, мол, за разговоры с русскими его не похвалят. Я ему ответил: «Значит, нет у меня сына, профукал я тебя!» Было очень больно, корил себя», — посетовал Сергей.
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В Кривом Роге насильно мобилизовали мужчину, выгуливавшего собаку
21 января 2025, 21:15

Фото: iStock/Helios8

Во вторник на Украине произошёл очередной случай силовой мобилизации. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».
Отмечается, что это произошло в Кривом Роге. Двое полицейских в сопровождении сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) скрутили мужчину и затащили его в автомобиль. В момент нападения военнообязанный выгуливал собака. Животное осталось на дороге, а мужчину увезли.

Ранее сообщалось, что жители Закарпатской области Украины устроили бунт против мобилизации. Местные цыгане заблокировали выезд с территории военкомата и не давали сотрудникам ТЦК мобилизовать их знакомого. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#жители
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Раскрыт главный мотив Трампа при отказе от помощи Украине на 90 дней
Военэксперт Кошкин: Трамп остановил помощь Киеву на 90 дней для давления на ЕС
21 января 2025, 20:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп приостановил помощь Киеву на 90 дней для того, чтобы усилить давление на Европу, временно возложив украинский конфликт на ее плечи, а после потребовать от нее поднять расходы на оборону до 5% от ВВП. Об этом заявил военный эксперт и политолог Андрей Кошкин. Таким образом, по его мнению, американский лидер увеличит вложения в военно-промышленный комплекс США.
«То есть Трамп как бизнесмен дает понять своему военно-промышленному комплексу, который якобы говорит: вот, нам нужна война на Украине, это заказы, мы будем богатеть. Он им говорит: подождите, я вам сделаю так, что вы получите в десять раз больше и без этой войны на Украине. Это вы получите от всей Европы. Но при этом Европа будет еще больше подчиняться Америке», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
При этом лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Трамп решил постановить на паузу поддержку Киева для того, чтобы проверить, как это соотносится с американскими интересами. Как отметил парламентарий в разговоре с RT, для главы киевского режима Владимира Зеленского эта новость стала ​таким же шоком, как и для ​европейской элиты.
«Трамп уже заявил о желании провести встречу с президентом России «как можно скорее», а также о том, что он намерен стать «миротворцем» и «объединителем». Вопрос — на каких условиях. Россия, как сказал накануне Владимир Путин, готова к диалогу на равных и взаимоуважительных условиях, при полном учёте наших национальных интересов и безопасности», — заключил депутат.
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