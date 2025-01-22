«Объявил себя знаменосцем войны»: Пушков указал на абсурдность заявлений Макрона по Украине

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон демонстративно выступает против курса президента США Дональда Трампа, фактически позиционируя себя как сторонника продолжения конфликта на Украине. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя последние заявления французского лидера.
Макрон недавно отметил, что конфликт на Украине не завершится «ни завтра, ни послезавтра», и вновь подчеркнул, что Россия представляет угрозу для безопасности Европы.
Ранее Макрон также заявил о необходимости пересмотра оборонной стратегии Франции, включая срочный набор молодых добровольцев в армию. Это, по его словам, поможет стране быть готовой «к тому, что может произойти».
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«В то время как Трамп декларирует — пусть пока на словах, но всё же — курс на завершение войны, что еще раз подтвердил сегодня уже госсекретарь США Марко Рубио, Макрон объявляет себя ее знаменосцем», — отметил Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее Макрон также заявил о необходимости пересмотра оборонной стратегии Франции, включая срочный набор молодых добровольцев в армию. Это, по его словам, поможет стране быть готовой «к тому, что может произойти».
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Мария Моисеева