Макрон: не стоит ждать окончания украинского конфликта в ближайшие дни

Фото: iStock/Ruma Aktar
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, конфликт на Украине не будет завершен в ближайшие дни. Слова главы государства передает телеканал BFM TV.
«Конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра», — сказал Макрон.
Свое заявление французский лидер сделал на фоне обещаний президента США Дональда Трампа положить конец конфликту в ближайшее время. До своей инаугурации глава Штатов не раз говорил о том, что завершит СВО за 24 часа. Напомним, Дональд Трамп официально стал президентом США 20 января.
При этом Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин уже сделали свои заявления о готовности к переговорам. Первый написал об этом в своем telegram-канале, а президент России поделился своим желанием пойти на контакт с администрацией Трампа в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности.
Читайте также:
Губернатор Анохин: в Смоленской области объявлена опасность атаки беспилотников
Саперы РФ разминировали почти миллион квадратных метров освобожденных территорий
Shot: в городе Лиски Воронежской области пожар на НПЗ после атаки дронов ВСУ
Иван Мусатов