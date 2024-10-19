Первые крупные военно-морские учения России и Индонезии пройдут в ноябре

ВМФ на учениях «Океан-2024» (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ)
Первые крупные российско-индонезийские военно-морские учения пройдут в ноябре, сообщил в беседе с ТАСС посол России в Индонезии Сергей Толченов.
«В ноябре в порт Сурабая совершит дружественный заход группа кораблей Тихоокеанского флота. Это будут три современных наших корвета. Такие визиты разных наших кораблей бывают практически каждый год, и в обратном направлении тоже имеется движение: индонезийские корабли заходят к нам. Но в ноябре в привязке к этому заходу будут первые крупномасштабные военно-морские учения России и Индонезии», — прокомментировал представитель дипмиссии.Дипломат отметил, что учения будут называться «Орруда» (от мифологического царя птиц «гаруда» и «орел»). Причем символы стран, добавил Толченов, увидят все, включая друзей и недругов. Собеседник резюмировал, что России безразлично, как относятся третьи государства к двусторонним делам РФ и Индонезии.
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