Путин назначил Орешкина спецпредставителем по экономическому сотрудничеству с БРИКС

Максим Орешкин (Фото: сайт Кремля)
Президент РФ Владимир Путин назначил замруководителя администрации Максима Орешкина спецпредставителем по финансово-экономическому сотрудничеству с БРИКС. Соответствующий указ опубликован на сайте нормативных правовых актов.
Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания — 19 октября. Максим Орешкин также станет специальным представителем по вопросам взаимодействия с Новым банком развития БРИКС, который занимается финансированием проектов объединения.
Ранее глава российского государства заявил, что на сегодняшний день план мероприятий председательства РФ в БРИКС выполнен более чем на 80%. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС в этом году состоится в Казани с 22 по 24 октября.
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Ранее глава российского государства заявил, что на сегодняшний день план мероприятий председательства РФ в БРИКС выполнен более чем на 80%. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС в этом году состоится в Казани с 22 по 24 октября.
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Екатерина Коршунова