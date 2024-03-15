Первые россияне покинули Латвию из-за нового закона об иммиграции

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Двое граждан России покинули Латвию после получения предписания о выезде. Об этом сообщает «Интерфакс».
Глава МВД Латвии Рихард Козловскис подчеркнул, что на данный момент было выдано девять таких предписаний гражданам России, которые не выполнили требований поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство в прибалтийской стране.
Он подчеркнул, что семь из этих предписаний не были выполнены. В случае, если этого так и не произойдёт, Госпогранохрана будет принудительно выдворять россиян из страны.
Управление Латвии по делам миграции передало в погранслужбу данные о порядка 800 россиянах, которые не имеют право пребывать в стране. Если они не выполнят требований властей, то будут депортированы.
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Он подчеркнул, что семь из этих предписаний не были выполнены. В случае, если этого так и не произойдёт, Госпогранохрана будет принудительно выдворять россиян из страны.
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Анастасия Чинкова