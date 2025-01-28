«Доминатрикс»: Первый официальный фотопортрет Мелании Трамп вызвал скандал

Мелания Трамп (Фото: соцсети)
Белый дом опубликовал официальный снимок «новой-старой» первой леди США. Меланию Трамп тут же заподозрили в использовании фотошопа либо искусственного интеллекта.
Жена недавно вступившего в должность президента США выбрала для фотографии строгий деловой стиль, сообщает издание Voice. Позировала бывшая фотомодель в Жёлтой овальной комнате Белого дома, положив рук на стеклянный офисный стол. Белая блузка и строгий приталенный костюм от Dolce & Gabbana выгодно подчёркивает достоинства её фигуры. В окне на заднем плане виден монумент Вашингтону.
Комментаторы подчёркивают, что сам снимок, поза Мелании, выражение её лица сильно отличаются не только от фотографий других первых леди, но и от того, какой она была запечатлена в Белом доме в 2017 году. Тогда она улыбалась, фото было цветным, вокруг супруг президента словно струился мягкий свет.
Теперь никакой улыбки нет в помине. В её лице и глазах решимость, она смотрит прямо в камеру. В лице и позе есть какой-то вызов. Есть впечатление, что миссис Трамп больше не намерена оставаться в тени мужа. Она явно намерена доминировать. Люди из близкого окружения «Мелании 2.0» прямо говорят, что за первой лед стоит новая решимость.
Некоторые особенно язвительные пользователи не уверены, что в сделанном кадре обошлось без применения современных технологий.
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Комментаторы подчёркивают, что сам снимок, поза Мелании, выражение её лица сильно отличаются не только от фотографий других первых леди, но и от того, какой она была запечатлена в Белом доме в 2017 году. Тогда она улыбалась, фото было цветным, вокруг супруг президента словно струился мягкий свет.
Теперь никакой улыбки нет в помине. В её лице и глазах решимость, она смотрит прямо в камеру. В лице и позе есть какой-то вызов. Есть впечатление, что миссис Трамп больше не намерена оставаться в тени мужа. Она явно намерена доминировать. Люди из близкого окружения «Мелании 2.0» прямо говорят, что за первой лед стоит новая решимость.
Некоторые особенно язвительные пользователи не уверены, что в сделанном кадре обошлось без применения современных технологий.
«Это лицо... Я не знаю, что это — маска, макияж, пластика или цифровое приложение», — написал один из комментаторов.
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Александр Бойцов