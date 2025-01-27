Мог заполучить любую, а мечтал лишь об одной: секс-скандалы, домогательства и порнозвезды Дональда Трампа

Дональд Трамп (Фото whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп, известен не только своей политической карьерой, но и личной жизнью. Он был женат трижды, причем две его жены — славянки. У Трампа пятеро детей и десять внуков.
Его жизнь сопровождается несколькими секс-скандалами, включая громкий случай с порнозвездой, который едва не привел к уголовному преследованию.
Также существует множество слухов о его романах с известными женщинами, оставляющих публику в догадках и спекуляциях. Какие дамы были в жизни Дональда Трампа — в материале «Радио 1».
В 1970-х она переехала в Канаду, а затем в США, где начала успешную карьеру модели. Именно в Штатах Ивана встретила Трампа.
Ивана стала не только супругой, но и правой рукой Трампа в бизнесе, руководя проектами таких масштабов, как казино Taj Mahal и небоскреб Трамп-Тауэр. За свои достижения она была удостоена звания «Отельер года» в 1990 году за реконструкцию «Плазы» на Манхэттене. У пары родились трое детей: Эрик, Дональд-младший и Иванка.
Однако их брак оказался под угрозой из-за слухов о неверности Трампа с Марлой Мэйплс, что вскоре подтвердилось. После развода Ивана получила 25 миллионов долларов с условием молчания о похождениях экс-супруга. Эти средства она вложила в бизнес по продаже предметов роскоши через телемагазин.
Несмотря на совместную жизнь, отношения Трампа и Мэйплс были омрачены различиями в образе жизни: Марла придерживалась вегетарианской диеты и увлекалась йогой, тогда как Трамп был ярым поклонником фастфуда. Часто отец и дочь тайком сбегали в кондитерскую, чтобы насладиться сладостями, которых не хватало в доме.
Судя по всему, Трамп не пожалел о расставании с Марлой, ведь его любовь к фастфуду, особенно к крылышкам из KFC, говорит о многом. В то же время Марла, несмотря на разрыв, в свои 61 год может похвастаться безупречной фигурой.
На одной из вечеринок в клубе Kit Kat Club, Селин, отлучившись в дамскую комнату, оставила Трампа без присмотра. В это время он заметил очаровательную словенскую модель Меланию Кнаусс, которая впоследствии стала его супругой.
Селин обрела счастье с норвежским нефтегазовым магнатом Тором Олавом Тремом и сейчас живет в лондонском районе Челси, где воспитывает сына, родившегося в 2011 году, и продолжает заниматься инвестициями.
Известно, что она строго следила за своей физической формой: использовала утяжелители для ног, ежедневно употребляла до семи видов овощей и фруктов и пила много воды.
В результате Трамп обратил на нее внимание и даже помог ей получить американскую визу. Когда они поженились, а Дональд стал президентом США, Мелания стала первой американской леди, родившейся не в Соединенных Штатах.
Джессика работала в порноиндустрии и познакомилась с политиком в 2006 году на благотворительном турнире по гольфу на озере Тахо. По ее словам, Трамп пригласил ее в свой номер отеля, но она пришла туда с подругой. В номере политик начал «целовать и обнимать» девушек. После их ухода Джессике позвонили представители Трампа с предложением повторить встречу, но уже за десять тысяч долларов. Представители Трампа отрицают правдивость этого рассказа.
После интимной встречи он предложил ей деньги, но она отказалась, отметив, что он назвал ее «особенной». Узнав о других его романах, МакДугал расстроилась и разорвала отношения. Ей предложили деньги за молчание и она согласилась, но позже рассказала о своих переживаниях. Несмотря на эти скандалы, Трамп был избран президентом США.
После развода с принцем Чарльзом в 1996 году Трамп не упустил возможности и начал буквально осыпать Диану дорогими букетами цветов. Однако такое внимание ей не нравилось, она испытывала страх перед настойчивым ухажером. Об этом позднее рассказала ее близкая подруга Селена Скотт.
В итоге у них ничего не вышло.
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Также существует множество слухов о его романах с известными женщинами, оставляющих публику в догадках и спекуляциях. Какие дамы были в жизни Дональда Трампа — в материале «Радио 1».
Первая женаИвана Мари Зельничкова, первая жена Дональда Трампа, родом из Чехословакии, утверждает, что в 1972 году была в запасном составе олимпийской сборной по фигурному катанию, однако подтверждений этому так и не найдено.
В 1970-х она переехала в Канаду, а затем в США, где начала успешную карьеру модели. Именно в Штатах Ивана встретила Трампа.
Ивана стала не только супругой, но и правой рукой Трампа в бизнесе, руководя проектами таких масштабов, как казино Taj Mahal и небоскреб Трамп-Тауэр. За свои достижения она была удостоена звания «Отельер года» в 1990 году за реконструкцию «Плазы» на Манхэттене. У пары родились трое детей: Эрик, Дональд-младший и Иванка.
Однако их брак оказался под угрозой из-за слухов о неверности Трампа с Марлой Мэйплс, что вскоре подтвердилось. После развода Ивана получила 25 миллионов долларов с условием молчания о похождениях экс-супруга. Эти средства она вложила в бизнес по продаже предметов роскоши через телемагазин.
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Марла МейплсНа момент знакомства с Дональдом Трампом Марле Мэйплс было всего 20 лет, их роман развивался на глазах у миллионов, будучи запечатленным на обложках газет и журналов. Пара расписалась только через два месяца после рождения дочери Тиффани. Это решение стало следствием трагических событий 1993 года — массового убийства на железной дороге Лонг-Айленда.
«Я понял, что жизнь коротка, и я хочу сделать это сейчас», — признался Трамп.
Несмотря на совместную жизнь, отношения Трампа и Мэйплс были омрачены различиями в образе жизни: Марла придерживалась вегетарианской диеты и увлекалась йогой, тогда как Трамп был ярым поклонником фастфуда. Часто отец и дочь тайком сбегали в кондитерскую, чтобы насладиться сладостями, которых не хватало в доме.
Судя по всему, Трамп не пожалел о расставании с Марлой, ведь его любовь к фастфуду, особенно к крылышкам из KFC, говорит о многом. В то же время Марла, несмотря на разрыв, в свои 61 год может похвастаться безупречной фигурой.
Селина МиделфартКогда Дональду Трампу исполнилось 52 года, он начал отношения с 25-летней Селин Миделфарт, бывшей девушкой норвежского принца Хокона и успешной финансисткой. Однако этот роман оказался недолговечным, ключевым моментом в их отношениях стала Неделя моды в Нью-Йорке в сентябре 1998 года.
На одной из вечеринок в клубе Kit Kat Club, Селин, отлучившись в дамскую комнату, оставила Трампа без присмотра. В это время он заметил очаровательную словенскую модель Меланию Кнаусс, которая впоследствии стала его супругой.
Селин обрела счастье с норвежским нефтегазовым магнатом Тором Олавом Тремом и сейчас живет в лондонском районе Челси, где воспитывает сына, родившегося в 2011 году, и продолжает заниматься инвестициями.
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Мелания КнауссБудущая первая леди США училась на дизайнера в университете Любляны, но ее судьба сложилась совсем иначе. Она выиграла местный конкурс красоты, что открыло ей двери в успешную модельную карьеру на Западе. Мелания быстро попала в круг престижных мероприятий и начала знакомиться с состоятельными мужчинами, которые были очарованы ее красотой и фигурой.
Известно, что она строго следила за своей физической формой: использовала утяжелители для ног, ежедневно употребляла до семи видов овощей и фруктов и пила много воды.
В результате Трамп обратил на нее внимание и даже помог ей получить американскую визу. Когда они поженились, а Дональд стал президентом США, Мелания стала первой американской леди, родившейся не в Соединенных Штатах.
Джессика ДрейкСледует отметить, что на протяжении многих лет десятки женщин обвиняли Трампа в домогательствах, но имя Дрейк появлялось в новостях чаще других.
Джессика работала в порноиндустрии и познакомилась с политиком в 2006 году на благотворительном турнире по гольфу на озере Тахо. По ее словам, Трамп пригласил ее в свой номер отеля, но она пришла туда с подругой. В номере политик начал «целовать и обнимать» девушек. После их ухода Джессике позвонили представители Трампа с предложением повторить встречу, но уже за десять тысяч долларов. Представители Трампа отрицают правдивость этого рассказа.
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Карен МакДугалСвязь между Дональдом Трампом и моделью Карен МакДугал стала известна во время его президентской гонки. Они встретились на вечеринке, где Трамп, будучи женатым на Мелании, пригласил ее к себе.
После интимной встречи он предложил ей деньги, но она отказалась, отметив, что он назвал ее «особенной». Узнав о других его романах, МакДугал расстроилась и разорвала отношения. Ей предложили деньги за молчание и она согласилась, но позже рассказала о своих переживаниях. Несмотря на эти скандалы, Трамп был избран президентом США.
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Леди Диана СпенсерОтдельного упоминания заслуживает предмет обожания Дональда Трампа. Несмотря на то что в его жизни было множество моделей, и он мог заполучить любую благодаря своему богатству, он мечтал лишь об одной — принцессе Диане.
«У нее была потрясающая кожа и дикий характер, но это уже детали... Диана — мое единственное поражение на женском фронте», — говорил он о ней.
После развода с принцем Чарльзом в 1996 году Трамп не упустил возможности и начал буквально осыпать Диану дорогими букетами цветов. Однако такое внимание ей не нравилось, она испытывала страх перед настойчивым ухажером. Об этом позднее рассказала ее близкая подруга Селена Скотт.
«Трамп явно воспринимал Диану как идеальную женщину. У нее сложилось ощущение, что он ее преследует», — делилась Скотт в интервью с журналистами.
В итоге у них ничего не вышло.
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«Худшая первая леди США»: биография Мелании Трамп, брак и отношения с Дональдом Трампом
Дарья Осипова