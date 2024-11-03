Первый политический беженец из США пообещал сделать все для победы России

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Джон Роблес, который называет себя первым политическим беженцем из США, поблагодарил президента России Владимира Путина за вручение российского паспорта и пообещал сделать все для победы РФ. Об этом сообщает ТАСС. Он также заверил, что будет верен стране.
«Я буду верен России и сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь нашей победе над империей лжи. Победа будет за нами», — объявил Роблес.Указ, по которому беженец из США получил российское гражданство, был опубликован 21 октября. Вскоре московские сотрудники МВД вручили ему паспорт, а он поклялся соблюдать законы и Конституцию России, уважать ее культуру, историю и традиции.
Ранее сообщалось, что американец Дэниэл Мартиндейл, два года помогавший войска ВС РФ в украинском тылу, заявил о своей мечте стать гражданином России. В интервью на пресс-конференции он выразил желание заняться фермерством и создать семью в России.
«Когда война закончится и наступит мир, я хотел бы вернуться к фермерскому делу и завести семью в России», — отметил он.Читайте также:
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Данил Пономарев