Дэниэл Мартиндэйл (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Гражданин США Дэниэл Мартиндэйл, который оказывал помощь Вооруженным силам России в планировании атак на украинские войска, провел свою первую конференцию в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». О главных заявлениях американца расскажет «Радио 1».
Помогавший российской армии американец Дэниэл Мартиндэйл: что о нем известно
В конце октября российские военнослужащие вывели Мартиндэйла из зоны боевых действий возле села Богоявленка (ДНР) и доставили в Донецк. Согласно информации от силовых структур РФ, Мартиндэйл находился на территории Украины с 11 февраля 2022 года.
Он сам инициировал связь с российскими силовыми органами и в течение двух лет передавал координаты украинских военных объектов. Дэниэл Мартиндэйл заявил, что находится в Москве по собственному желанию и предъявил соответствующие документы.
«Меня зовут Дэниэл Мартиндэйл. Вот мой паспорт, он прошел со мной войну, как вы можете видеть, в каком он состоянии», — сказал он на пресс-конференции.
В документе есть штамп, что американец пересек польско-украинскую границу 11 февраля 2022 года. Он рассказал, что российские силовики передали ему телефон для связи с помощью БПЛА.
Дэниэл Мартиндэйл (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Мартиндэйл призвал судить властей Украины
Мартиндэйл заявил, что представителей власти Украины нужно судить, как и немецких военных преступников.
«Я считаю, что их нужно судить либо по российскому законодательству, либо в соответствии с международным законодательством, как судили немецких военных преступников за то, что убивали поляков, евреев», — сказал он.
Американец также подчеркнул, что «Россия в любом случае победит».
Мартиндэйл рассказал об обстановке на Украине
Дэниэл Мартиндэйл отметил, что украинцы страдают от постоянного предательства и им приходится бороться за свою безопасность. Они будто находятся в режиме выживания, отметил гражданин США.
Мартиндэйл считает, что Вашингтон ведет борьбу на Украине против всего мира и даже против своих собственных граждан. Он охарактеризовал события вокруг Украины как попытку США сдерживать Россию и не позволять ей конкурировать на равных. При этом он предположил, что в какой-то момент США могут решить, что поддержка Украины больше невыгодна, и чем раньше это произойдет, тем быстрее закончится СВО.
Он также добавил, что многие украинцы ожидают освобождения от российской армии, но вынуждены это скрывать. По его словам, украинских солдат отправляют на верную смерть, и их потери огромны.
Мартиндэйл рассказал, что в августе 2024 года приехала группа украинцев-пехотинцев, которая направилась на фронт, их было около сотни. Примерно через месяц их заменили по ротации, из этих ста солдат осталось всего семь.
«Киевский режим несет ответственность за смерть, убийства, пытки, похищения сотен тысяч людей — нужно наказать преступника и разоружить киевские власти», — заявил гражданин США.
Американец захотел стать гражданином РФ
Дэниэл Мартиндейл заявил о своих планах на будущее после завершения спецоперации на Украине. В интервью на пресс-конференции он выразил желание заняться фермерством и создать семью в России.
«Когда война закончится и наступит мир, я хотел бы вернуться к фермерскому делу и завести семью в России», — отметил он.
Мартиндейл также не исключил возможности производства сельскохозяйственного оборудования для российского и международного рынков.
Читайте также:
Боец ВС РФ: Элитные части ГУР и СБУ покидают Часов Яр
Американец Мартиндейл: многие украинцы ждут освобождения российскими силами
Пленный ВСУ рассказал о приказах об уничтожении мирных граждан
Анастасия Хохлова