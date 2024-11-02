Дэниэл Мартиндейл (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Многие украинцы ждут освобождения силами ВС РФ, однако вынуждены скрывать это. Об этом рассказал помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл в рамках пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
«На Украине была такая история выживания, чтобы меня не обнаружили, не раскрыли, чем я занимаюсь. Это не сильно отличалось, я бы сказал, от того, что переживают многие украинцы, которые ждут освобождения российской армией», — рассказал Мартиндейл.
Он добавил, что необходимость скрывать свои мысли была для него самым запоминающимся во время пребывания на Украине. По его словам, с подобным чувством сталкивался любой украинец.
«Нам нужно скрывать нашу симпатию России. Нужно скрывать наши истинные намерения, то есть нужно ждать, выжидать, скрывать, что мы вовсе не относимся по отношению к киевскому режиму с патриотизмом», — пояснил он.
И люди с этим живут, и вынуждены скрывать свои мысли, заключил Мартиндейл.
Представители российских силовых структур 2 ноября сообщили, что вывезли с подконтрольной ВСУ территории партизана. Американец Дэниэл Мартиндейл помогал армии РФ и сыграл ключевую роль в подготовке штурма села под Угледаром.
Читайте также:
Российские силовики использовали данные Мартиндейла для ударов по объектам ВСУ
Помогавший ВС РФ американец рассказал, как проехал через Киев и Краматорск
Российские силовики вывезли с Украины партизана-американца
Элина Позднякова