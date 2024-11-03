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Британский журналист Грэм Филлипс оценил действия американца Дэниэла Мартиндейла, который помогал ВС РФ планировать атаки на военные объекты, назвав их подвигом. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. По его словам, Мартиндейл — тот американец, который понял в чем сила.
«Он, конечно, опасные поступки совершил, но результативные. За это он большой молодец. Это его подвиг. То, что я прочитал, вызывает положительные эмоции, он молодец», — поделился он.Филлипс также обратил внимание, что Мартиндейл — не первый американец, который помогает России, вспомнив Рассела Бентли — погибшего в Донбассе корреспондента с позывным «Техас».
«По всему миру адекватные и здравомыслящие люди - за нас, они за правду. Конечно, можно еще сказать, что это не первый американец, который боролся и борется за нас. Мы помним и про «Техаса», я думаю, он бы гордился, когда увидел подвиг своего земляка. Возможно, это тот американец, который понял в чем сила», — отметил британский журналист.Напомним, гражданин США Дэниэл Мартиндэйл, который оказывал помощь Вооруженным силам России в планировании атак на украинские войска, провел свою первую конференцию в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». О главных заявлениях американца — в материале «Радио 1».
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