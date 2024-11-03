Британский журналист Грэм Филлипс оценил действия американца Дэниэла Мартиндейла, который помогал ВС РФ планировать атаки на военные объекты, назвав их подвигом. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. По его словам, Мартиндейл — тот американец, который понял в чем сила.