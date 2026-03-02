Достижения.рф

Премьер Израиля Нетаньяху вышел на связь после ракетного удара по его офису

Биньямин Нетаньяху (Фото: Telegram @news_kremlin)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире телеканала Fox News впервые прокомментировал сообщения об атаке на его офис.



Это произошло после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о ракетных ударах по офису израильского премьера и месту нахождения командующего ВВС Израиля Томера Бара.

В эфире Нетаньяху обсудил удары по Ирану. Он сказал, что вместе с президентом США Дональдом Трампом «спасает мир». По мнению политика, Иран, обладающий ядерным оружием, представлял бы угрозу для всего человечества. Действия Израиля Нетаньяху назвал защитой многих людей.

В материале «Радио 1» рассказываем всё о текущем противостоянии Ирана и Израиля.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0