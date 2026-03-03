Системы ПВО Катара с 28 февраля перехватили свыше ста иранских ракет

03 марта 2026, 04:56

Системы ПВО Катара с 28 февраля уничтожили 24 иранских дрона и свыше ста ракет

Фото: iStock/vadimrysev

С 28 февраля системы противовоздушной обороны Катара перехватили более 100 иранских ракет, уничтожили свыше 20 дронов и сбили два бомбардировщика Су-24. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу катарского оборонного ведомства.