Системы ПВО Катара с 28 февраля перехватили свыше ста иранских ракет
С 28 февраля системы противовоздушной обороны Катара перехватили более 100 иранских ракет, уничтожили свыше 20 дронов и сбили два бомбардировщика Су-24. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу катарского оборонного ведомства.
Согласно публикации, всего с начала агрессии Иран запустил 101 баллистическую ракету, три крылатые ракеты и 39 беспилотников. Из них катарские ПВО успешно перехватили 98 баллистических и все три крылатые ракеты, уничтожили 24 БПЛА, а также сбили два фронтовых бомбардировщика Су-24.
Напомним, что в конце прошлого месяца США и Израиль атаковали объекты на территории Ирана. Военно-политическое противостояние Тегерана и Тель-Авива, десятилетиями тлевшее в тени прокси-войн, теперь вышло на новый уровень — с ударами по столицам, ликвидацией высшего руководства и атаками по военным базам за пределами двух стран. Подробнее читайте в нашем материале.
