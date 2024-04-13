Первый заместитель Мишустина Белоусов может не войти в состав нового кабмина

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов может не войти в состав нового кабинета министров. Об этом источник в парламенте сообщил РИА Новости.
Одним из вариантов его дальнейшего трудоустройства источник назвал назначение на пост главы Счётной палаты.
Отметим, что эта должность остаётся вакантной после ухода Алексея Кудрина, который устроился в «Яндекс».
Ранее сообщалось, что после кончины главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, временно исполняющим обязанности председателя назначен его первый заместитель Пётр Серков. В настоящее время проводится процедура поиска нового главы суда.
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Отметим, что эта должность остаётся вакантной после ухода Алексея Кудрина, который устроился в «Яндекс».
Ранее сообщалось, что после кончины главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, временно исполняющим обязанности председателя назначен его первый заместитель Пётр Серков. В настоящее время проводится процедура поиска нового главы суда.
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Анастасия Чинкова