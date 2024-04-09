Путин предложил кандидата на пост председателя Верховного суда РФ

Россия и Китай будут и дальше сотрудничать в вопросах борьбы с терроризмом, в том числе по линии многосторонних механизмов после теракта в «Крокус сити холле». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И, передает ТАСС.