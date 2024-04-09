Путин предложил кандидата на пост председателя Верховного суда РФ

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В Совет Федерации поступило представление президента Владимира Путина о назначении Ираны Подносовой на должность председателя Верховного суда России. Об этом в своём Telegram-канале написал глава комитета по конституационному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас.
Отмечается, что в настоящее время Подносова занимает должность главы Судебной коллегии по экономическим спорам. До этого она была заместителем председателя Верховного суда.
Ирина Подносова родилась в 1953 году в Пскове. Она закончила Ленинградский госуниверситет (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности юрист. Она обучалась одновременно с президентом Путиным, закончив вуз в один год с ним.
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Анастасия Чинкова