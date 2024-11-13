Первый замглавы администрации президента Кириенко посетил освобождённый Угледар

Сергей Кириенко (Фото: kremlin.ru)
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил город Угледар в Донецкой Народной Республике, который в начале октября был освобождён российскими войсками.
Об этом в своём телеграм-канале написал глава ДНР Денис Пушилин, который сопровождал представителя Кремля во время поездки. Он рассказал, что горожане очень тепло встречали и приветствовали их.
По словам главы ДНР, люди два года жили в подвалах, ни одного целого здания в городе не осталось. Угледарцы благодарили за освобождение и просили передать от них привет президенту Владимиру Путину, добавил Пушилин. Он также рассказал, что жители Угледара хотят получить российское гражданство. Их эвакуируют и окажут помощь с оформлением документов, заверил руководитель российского региона.
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«Мы ждали Россию! Мы русские!», — эмоционально восклицали жители Угледара, увидев Пушилина и Кириенко на улицах.
По словам главы ДНР, люди два года жили в подвалах, ни одного целого здания в городе не осталось. Угледарцы благодарили за освобождение и просили передать от них привет президенту Владимиру Путину, добавил Пушилин. Он также рассказал, что жители Угледара хотят получить российское гражданство. Их эвакуируют и окажут помощь с оформлением документов, заверил руководитель российского региона.
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Александр Бойцов