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Кириенко прибыл в Курчатов и строительную площадку Курской АЭС-2

15 августа 2024, 15:16
Фото: Telegram-канал А. Смирнова

Фото: Telegram-канал А. Смирнова

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курчатов в Курской области. Об этом рассказал врио главы региона Алексей Смирнов.
«В Курчатове встретился с Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя Администрации Президента России. В центре внимания – Курская АЭС. Ситуация на объекте стабильная, все процессы идут в штатном режиме», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, подразделения МО РФ и Росгвардии обеспечивают безопасность станции. Смирнов добавил, что совместно с Кириенко посетили стройплощадку Курской АЭС-2.



Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщал, что украинские неонацисты хотели взять Курскую АЭС в Курчатове в минувшее воскресенье, 11 августа. Однако достичь поставленной цели боевикам не удалось.

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Минобороны показало видео с захваченными в плен боевиками ВСУ в Курской области
15 августа 2024, 15:26

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Видеоролик с захваченными в плен в Курской области боевиками ВСУ показало Минобороны РФ.
Пленники, по информации оборонного ведомства, служили в бригаде штурмовиков. На записи видно, что укронацисты отвечают на вопросы бойцов ВС РФ.

Ранее сообщалось, что установлена личность одного из боевиков ВСУ, издевавшегося над пенсионером в Курской области. Пожилой мужчина искал дорогу в безопасное место, когда повстречал радикалов. Вместо помощи они стали оскорблять старика, который пропал без вести. Журналисты уточняли, что Александра Гусарова никто не видел уже на протяжении девяти или десяти дней.

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Стала известна личность бойца ВСУ, издевавшегося над пенсионером на окраине Суджи
SHOT: издевавшимся над пенсионером бойцом ВСУ оказался житель города Городенки
15 августа 2024, 15:01

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Одним из бойцов ВСУ, издевающихся над 74-летним пенсионером, оказался 38-летний житель города Городенки Ивано-Франковской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ролик, на котором солдаты украинской армии в нацистских касках смеются над пожилым мужчиной, предположительно, снято на окраине Суджи. На кадрах военные ВСУ, имитируя немецкий акцент, глумятся над пенсионером, называя его «русской свиньей».

Уточняется, что житель Городенки кричал россиянину: «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка».

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. По данным Минобороны России на 15 августа 2024 года, армия России ликвидировала до 340 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области.

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Ситуация для ВСУ в Донбассе ухудшилась на фоне начала операции под Курском
15 августа 2024, 14:44

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

После начала наступления ВСУ на курское приграничье ситуация в Донбассе значительно ухудшилась для украинских военных. Об этом заявил спикер 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач, его слова передает Politico.
«Я бы сказал, что ситуация на нашем участке фронта ухудшилась. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, а русские наступают», — заявил Секач.

По данным издания, сейчас 110-я бригада располагается в Покровском районе ДНР.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявлял, что украинские неонацисты продолжают перебрасывать резервы с других направлений, чтобы отправить их под Курск. До этого Алаудинов отмечал, что противник решил сменить тактику, поскольку не смог взять Курскую область.

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Российские бойцы ликвидировали до 2640 боевиков в Курской области с начала атаки на регион
МО РФ: за сутки потери ВСУ в Курской области составили около 340 боевиков
15 августа 2024, 14:39

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

За минувшие сутки армия России ликвидировала до 340 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе пять боевых машин пехоты «Bradley» и 14 боевых бронированных машин», — говорится в сообщении военного ведомства.

С момента начала наступления ВСУ на Курскую область противник потерял до 2640 боевиков, а также лишился огромного числа техники, в том числе 37 танков, 32 БТР, 23 БМП.

По данным Минобороны РФ, операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается.

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«Узнать бы, ‎живая или неживая»: Бабушка спасла внука от расстрела ВСУ ценой своей жизни
Житель курской Мартыновки смог спастись от расстрела только благодаря бабушке
15 августа 2024, 14:17

Фото: istock/DimaBerkut

Житель курской Мартыновки смог спастись от расстрела боевиков ВСУ только благодаря своей бабушке. Об этом информирует РИА Новости.
ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Они наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Виталию Скибину 34 года. Когда в Курскую область вошли боевики, мужчина отправился в дом своей бабушки Татьяны Васьковой, чтобы она была под его присмотром.

Во время обстрела женщина выбежала в огород, в этот момент в дом зашли боевики, которые начали заниматься мародёрством. После этого они связали Виталия и начали ему угрожать расстрелом. Солдаты решили покинуть на время дом, оставив мужчину сидеть связанным на диване. Через час туда вернулась бабушка, которая освободила внука.

«Она взяла ножик и разрезала (веревки). Дала мне куртку и сказала, чтобы я убежал», — рассказал он.

Бабушка решила остаться дома, потому что пройти такое большое расстояние для неё очень сложно.

Мужчина сутки прятался в канаве на окраине села и стал свидетелем других грабежей украинских боевиков. Позже он присоединился к своим соседям, которые также хотели спастись из опасного места. Им пришлось идти четыре часа через поле до российских солдат, находясь под постоянным обстрелом боевиков.

«Хоть бы узнать, что это там с бабушкой, она там живая или неживая», — переживает Скибин.

Сегодня генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что населенный пункт Мартыновку в Курской области зачистили от ВСУ.

Президент России Владимир Путин отметил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи. В настоящее время лидер РФ держит ситуацию в Курской области на личном контроле.

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Российские бойцы вернули контроль над селом Крупец в Курской области
15 августа 2024, 14:16

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские силы выдавили украинских боевиков из села Крупец Рыльского района Курской области, сейчас населенный пункт находится под контролем ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны России.
«ВС РФ завершили уничтожение противника и восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области», — говорится в заявлении оборонного ведомства России.

Кроме того, сообщается, что армия России пресекла попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки.

За последние сутки потери украинской стороны в Курской области составили порядка 340 боевиков. Также противник лишился 19 единиц техники, в том числе иностранного происхождения.

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Sky News: боевики ВСУ используют британские танки Challenger 2 в Курской области
15 августа 2024, 14:04

Фото: iStock/Wirestock

ВСУ использовали переданные Великобританией танки Challenger 2 для наступления на Курскую область. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.
«Британское правительство разрешило Украине использовать поставленное Лондоном вооружение для атаки в Курской области», — гласит статья The Times.

Уточняется, что это решение касается всего вооружения, переданного Киеву Лондоном, кроме дальнобойных ракет Storm Shadow.

При этом телеканал не знает, какое число танков Challenger 2 было использовано ВСУ в ходе атаки на Курскую область. Всего Украина получила от Британии 14 этих танков. По данным Sky News, машины используются военнослужащими 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Уже известно об уничтожении первого британского танка в районе Суджи.

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Военэксперт объяснил, в чем разница между СВО и режимом КТО в Курской области
Военэксперт Ворожцов: режим КТО в Курске касается населения и органов власти
15 августа 2024, 13:29

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

В ночь с 9 на 10 августа в трех российских регионах, которые граничат с Украиной, ввели режим контртеррористической операции (КТО). Речь идет о Курской, Брянской и Белгородской областях. Ранее, после того, как был взорван Крымский мост, усилились разговоры, что специальную военную операцию (СВО) на Донбассе могут переквалифицировать в контртеррористическую операцию (КТО). В чем разница режимов, и как это влияет на общую военную обстановку?
Генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов в беседе с «Радио 1» объяснил, в чем особенность СВО, режима КТО, и как он отличается от режима ЧС.
«СВО первоначально организовывалась и осуществлялась как операция, которая проводится за пределами Российской Федерации. И лишь потом территории, на которых она проводилась, вошли в состав. В то же время некоторые боевые действия идут на территориях, которые на данный момент не включены в состав РФ, например, Харьковская область», — объяснил эксперт.

Он продолжил, рассказав, что проникновение вооруженных формирований в соседнее государство, то есть Курскую область, можно трактовать и как террористическую атаку, и как войну.

«С учетом имеющихся условий принято решение рассматривать как террористическую атаку. В условиях террористической атаки в соответствии с законом о противодействии терроризму вводится режим чрезвычайного положения. Особенность в том, что на территории Белгородской области введет режим ЧС федерального уровня. А на территории Курской области введен режим ЧС регионального уровня. 7 числа там должны состояться выбора губернатора области, а если вводится режим ЧС федерального уровня, то выборы проводить нельзя», — сообщил генерал-майор.

По его словам, режим КТО касается только статуса населения и деятельности органов власти, а на действия правоохранительных органов, спецслужб и воинских частей он влияния не оказывает.

«Права и обязанности вооруженных сил отражены в законах и в полной мере реализуются. Статус КТО или СВО на них не влияет. Спецслужбы и воинские части действуют согласно закону об охране безопасности. Только встанет вопрос о выплатах, то есть военнослужащие, принимающие участие в действиях на территории Курской области, в выплатах должны быть приравнены к участникам СВО. Я думаю, что такое решение будет принято», — заключил Ворожцов.

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Стало известно о работе подразделений ВС РФ в Судже
Алаудинов: в Судже действуют подразделения ВС РФ
15 августа 2024, 13:28

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

В Судже продолжают действовать подразделения российских военных. Такое заявление сделал замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».
«В Судже до сих пор остаются еще наши формирования, то есть враг не контролирует Суджу на все 100%», — заявил Алаудинов.

Он также сообщил, что украинские неонацисты продолжают перебрасывать резервы с других направлений, чтобы отправить их под Курск. По его словам, на данный момент ситуация в курском приграничье полностью контролируемая.

До этого Алаудинов отмечал, что противник решил сменить тактику, поскольку не смог взять Курскую область. Командир спецназа «Ахмат» подчеркивал, что не нужно верить вражеской пропаганде.

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