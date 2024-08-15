Кириенко прибыл в Курчатов и строительную площадку Курской АЭС-2

В ночь с 9 на 10 августа в трех российских регионах, которые граничат с Украиной, ввели режим контртеррористической операции (КТО). Речь идет о Курской, Брянской и Белгородской областях. Ранее, после того, как был взорван Крымский мост, усилились разговоры, что специальную военную операцию (СВО) на Донбассе могут переквалифицировать в контртеррористическую операцию (КТО). В чем разница режимов, и как это влияет на общую военную обстановку?