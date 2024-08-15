Кириенко прибыл в Курчатов и строительную площадку Курской АЭС-2

Фото: Telegram-канал А. Смирнова
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курчатов в Курской области. Об этом рассказал врио главы региона Алексей Смирнов.
«В Курчатове встретился с Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя Администрации Президента России. В центре внимания – Курская АЭС. Ситуация на объекте стабильная, все процессы идут в штатном режиме», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.
По его словам, подразделения МО РФ и Росгвардии обеспечивают безопасность станции. Смирнов добавил, что совместно с Кириенко посетили стройплощадку Курской АЭС-2.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщал, что украинские неонацисты хотели взять Курскую АЭС в Курчатове в минувшее воскресенье, 11 августа. Однако достичь поставленной цели боевикам не удалось.
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