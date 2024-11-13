Пушилин оценил разрушения в Угледаре как очень серьезные

В ближайшее время отступление ВСУ из подконтрольного им Курахово в ДНР представляется неизбежным, так как российские войска в этом районе превосходят украинские в шесть раз. Кроме того, на курском направлении Украина также находится в неблагоприятной позиции. Об этом информирует британский журнал Economist.