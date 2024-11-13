Пушилин оценил разрушения в Угледаре как очень серьезные

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил освобожденный Угледар и оценил разрушения в городе как очень серьезные. Видео из Угледара он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Целого здания найти практически невозможно», — рассказал Пушилин.
По его словам, в городе осталось немного людей. Глава ДНР добавил, что в настоящее время мирным жителям, которые остались здесь, оказывают всю необходимую поддержку. Пушилин заключил, что ВС РФ продолжают освобождение ДНР.
Напомним, об освобождении Угледара Минобороны России объявило 3 октября текущего года.
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Екатерина Коршунова