В Кремле заявили о влиянии провалов Киева на авторитет украинских властей

Фото: Сайт Кремля
Политические и военные неудачи Украины ведут к «раскачиванию лодки» внутри государства и уменьшению авторитета властей. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают
«Многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут к раскачиванию лодки и к раскачиванию авторитета власти — это, действительно, видно невооруженным глазом», — отметил Песков.Представитель Кремля также заявил, что президент РФ Владимир Путин черпает силу в поддержке подавляющего большинства жителей государства, что является главным.
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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Алина Юрчак