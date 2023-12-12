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В Кремле заявили о влиянии провалов Киева на авторитет украинских властей

Песков: неудачи Киева раскачивают лодку на Украине и подрывают авторитет власти
12 декабря 2023, 13:08
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Политические и военные неудачи Украины ведут к «раскачиванию лодки» внутри государства и уменьшению авторитета властей. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают

«Многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут к раскачиванию лодки и к раскачиванию авторитета власти — это, действительно, видно невооруженным глазом», — отметил Песков.
Представитель Кремля также заявил, что президент РФ Владимир Путин черпает силу в поддержке подавляющего большинства жителей государства, что является главным.


Ранее СМИ писали, что среди возможных преемников главы Укарины Владимира Зеленского в Брюсселе рассматривают Буданова, Залужного, Кличко, Ермака, Арестовича*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
#военные
#мнение
#дмитрий песков
#владимир зеленский
#украина
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Путин повысил штрафы за нарушение размещения личных данных
Путин повысил штрафы за нарушение размещения личных данных до 1,5 млн рублей
12 декабря 2023, 13:07

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штраф до 1 млн рублей за нарушения при обращении с биометрическими персональными данными. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Размер штрафа для должностных лиц варьируется от 100 до 300 тысяч рублей. Юридические лица за аналогичные нарушения будут оштрафованы на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей. 

Напомним, в России существует Единая биометрическая система, цель которой состоит в сборе персональных данных граждан и их аккумуляции в одном месте для надежной защиты. 

В Госдуме прежде заявили, что необходимо уделить достаточное внимание развитию данного направления, чтобы исключить утечку информации. 

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#биометрия
#данные
#владимир путин
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В России раскрыли возможных кандидатов в президенты России помимо Путина
Политолог Минченко назвал возможных кандидатов в президенты России
12 декабря 2023, 12:59

Фото: IStock/Semen Salivanchuk

Президент России Владимир Путин объявил о том, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. О других кандидатах в лидеры страны официально неизвестно. Политолог, президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко рассказал в эфире «Радио 1», что рассматриваются «консервативные» варианты, так как запроса на «шоу» сегодня нет.
«ЛДПР [Либерально-демократическая партия России] сейчас ведут себя активно, от них пойдет Слуцкий. Коммунисты (речь о Коммунистической партии РФ, — прим. Ред.) находятся в стадии торга, потому что наиболее комфортный вариант – это возрастной Геннадий Андреевич Зюганов, но есть мнение, что они рассматривают до 15 фамилий», — сказал Минченко.
Наиболее интересными кандидатами от КПРФ политолог считает главу Хакасии Валентина Коновалова и экс-депутата Николая Бондаренко. Однако, вероятность, что на выборы выдвинут Геннадия Зюганова достаточно высока, уверен он.
«На мой взгляд, интересными кандидатами могли бы быть глава Хакасии Валентин Коновалов или бывший депутат Николай Бондаренко, который, находится в архетипическом образе шута, а эта ниша сейчас свободна», — добавил Минченко.
Политолог подчеркнул, что партия «Новые люди» может также пойти по консервативной тропе. Так, они могут выдвинуть лидера Алексея Нечаева или Владислава Даванкова.
«Я думаю, что вариант с Сарданой Авксентьевой (экс-мэр Якутска, — прим. Ред.) в качестве кандидата вряд ли рассматривается, потому что она может много живости внести в эту кампанию, а пока базовый вариант консервативен, — это будет или Алексей Нечаев или Даванков», — заключил эксперт.
Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила даты выборов президента России. Голосование пройдет в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. 

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#партия
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#владимир путин
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Песков прокомментировал поддержку Путина в мире
Песков: главное, что Путина поддерживает подавляющее большинство жителей России
12 декабря 2023, 12:57

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин черпает силу в поддержке подавляющего большинства жителей страны, что является главным. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам пресс-секретаря, то, что главу государства поддерживает большинство российских граждан — это не только неопровержимый факт, но и то, чем дорожит российский лидер. Песков также призвал сотрудников средств массовой информации не делить мировое население на «прогрессивное и непрогрессивное».

Он пояснил, что так будут делать лица, которые связаны со старым колониализмом. По его мнению, в РФ никого делить не будут.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что полностью поддерживает президента России Владимира Путина и понимает необходимость консолидации общества.

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#песков
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#владимир путин
#россияне
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РФ ратифицировала соглашение с Белоруссией о совместных центрах боевой подготовки
12 декабря 2023, 12:07

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военных. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что данное соглашение было подписано в этом году 28 марта в Минске. По этому соглашению определяется порядок взаимодействия сторон по созданию и функционированию учебно-боевых центров, которые предназначены для совместной подготовки солдат вооруженных сил РФ и Белоруссии.

Как стало известно, центры подготовки будут открываться на основании совместных решений министерств обороны двух государств. Во время выполнения совместных задач личный состав будет носить форму и знаки отличия, которые установят в национальных ВС, при условии, что не будет принято другого согласованного решения.

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#владимир путин
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«Изгнать зло»: планы нового премьера Польши, и о чем он договорился с Путиным
Дональда Туска избрали новым премьером Польши
12 декабря 2023, 11:30

Фото: iStock/ffikretow

Нижняя палата парламента Польши выразила недоверие действующему правительству Матеуша Моравецкого и призвала его к отставке. Сейм выдвинул в качестве кандидата на пост премьера Дональда Туска, который одержал победу в голосовании. Редакция «Радио 1» расскажет о политических взглядах политика, об его встрече с Владимиром Путиным, и о том, как его назначение отразится на Украине.

Дональд Туск: биография


Дональд Туск родился 22 апреля 1957 года в Польше. Его отец был плотником, а мать работала секретарем в университете. После окончания школы, будущий политик поступил на исторический факультет Гданьского университета. В 1981 году в Польше было введено военное положение. Туск на военную службу призван не был. Источником заработка выпускника престижного университета, стала подпольная деятельность.

В Польше назвали условие для дальнейшего существования Евросоюза
В Польше назвали условие для дальнейшего существования Евросоюза

Спустя три года Туск основал запрещенный в стране журнал, в котором допускал критику властей, негативно высказывался об экономике Польши и писал о необходимости создания модели свободного рынка.

В 2007 году Туск занял пост председателя Совета министров Польши. В 2014 году он стал главой Европейского совета, которым руководил на протяжении пяти лет.

Политические взгляды Дональда Туска


Дональд Туск неоднократно заявлял, что намерен приблизить Польшу к европейским союзникам и возродить поддержку Украины. Именно возобновление финансовой помощи Украине стало главным тезисом его предвыборной кампании.

Ожидается, что новый премьер будет руководствоваться политикой, которую проводит Европа, прислушиваться к мнению Евросоюза и продолжать антироссийскую идеологию. Прежде политик заявлял, что Россия нарушила нормы европейского общежития, в связи с чем двусторонние отношения с ней невозможны.

Однако прежде странам удавалось найти общий язык. В 2009 году состоялась встреча премьер-министра России Владимира Путина и его польского коллеги Дональда Туска, в ходе которой премьеры двух стран договорились об укреплении отношений и их развитии.

Сейм Польши избрал Дональда Туска премьер-министром страны


11 декабря сейм Польши большинством голосов избрал Дональда Туска премьер-министром страны. Однако перед фактическим вступлением в должность, он должен предложить состав правительства, после чего его кандидатура утверждается главой государства.  
В Польше поделились странным наблюдением на границе с Украиной
В Польше поделились странным наблюдением на границе с Украиной

Что сказал Туск о своем назначении


Дональд Туск обратился со словами благодарности к тем, кто отдал голоса за его кандидатуру. Он пообещал «изгнать зло» и заявил, что все ошибки будут исправлены.

«С завтрашнего дня мы сможем исправить ошибки, чтобы каждый, включая самого слабого, чувствовал себя в Польше как дома», — заявил Туск.
 
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#россия
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#польша
#владимир путин
#украина
#голосование
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В преддверии празднования Дня Победы выпустят газету «Победа Добра!»
12 декабря 2023, 11:05

Фото: istock / SerrNovik

В преддверии масштабного празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне представители сферы образования и культуры объединяются для участия в создании уникального просветительского интернет-портала «Победадобра.РФ».

Под эгидой портала планируется выпуск Всероссийской просветительской газеты «Победа Добра!», которая полностью посвященных 80-летию Победы в ВОВ и направлена на патриотическое воспитание молодого поколения. 

Педагоги обратили внимание на проблему малой осведомленности учащихся фактами о ВОВ, отсутствия интереса к историческим достижениям РФ, а также наличия непонимания детьми связи итогов ВОВ 80-летней давности с жизнью современного мира.

Для финансирования реализации Проекта «Победа Добра!» Оргкомитетом направлена заявка на получение субсидии в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникация РФ

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#педагоги
#рф
#дети
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Венгерский министр: треть стран ЕС сомневаются по поводу членства Украины
Янош Бока: треть стран ЕС серьезно сомневаются по поводу членства Украины
12 декабря 2023, 10:49

Фото: iStock/Silent_GOS

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что треть стран Евросоюза очень серьезно сомневаются по поводу возможного членства Украины в объединении. Об этом сообщает Financial Times.
По словам венгерского министра, перспектива членства Украины в организации вызвала большие разногласия среди европейских государств. 

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина останется «на грани выживания», если Евросоюз не примет решение по выделению Киеву помощи в размере 50 миллиардов евро. Она подчеркнула, что пока не получила никаких гарантий в том, что пакет финансовой помощи будет в той или иной форме предоставлен украинской стороне.

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«Путин наблюдает»: Зеленский паникует из-за срыва американской помощи Украине
Sky News: Зеленский впал в панику из-за угрозы прекращения помощи со стороны США
12 декабря 2023, 10:33

Алексей Витвицкий

Президент Украины Владимир Зеленский начал паниковать из-за возможной остановки поддержки страны со стороны США. Об этом сообщает Sky News.
В материале сказано, что осталось очень мало времени до момента прекращения финансирования Киева Вашингтоном.

«Зеленский в панике. Путин наблюдает», — пишут в материале.
Как считают авторы публикации,  опасения украинского лидера потерять финансовую поддержку Соединенных  Штатов заставили его лично отправиться  в Вашингтон. Отмечается, что Украина может остаться без финансовой поддержки из-за отсутствия успехов на фронте, аргументов в необходимости ее продолжения, а также событий на Ближнем Востоке.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Запада заставит Зеленского пойти на переговоры с Россией в январе 2024 года в швейцарском Давосе.

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#украина
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#владимир зеленский
#путин
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СМИ: в Киеве считают, что Украина может оказаться на грани выживания
FT: в Киеве заявили, что Украина окажется на грани выживания без помощи ЕС
12 декабря 2023, 10:09

Фото: iStock/rarrarorro

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина останется «на грани выживания», если Евросоюз не примет решение по выделению Киеву помощи в размере 50 миллиардов евро, передает Financial Times.
По словам Стефанишиной, если Киев не получит помощь от Европейского союза, это также будет рассматриваться как «провал всего ЕС». Она подчеркнула, что пока не получила никаких гарантий в том, что пакет финансовой помощи будет в той или иной форме предоставлен украинской стороне.

Пакет помощи, который будет меньше, чем 50 миллиардов европейской валюты поставит под угрозу стабильность всей Украины. Стефанишина заключила, что в рамках общения с украинским лидером Владимиром Зеленским на выходных премьер Венгрии Виктор Орбан намекнул, что разблокирование венгерских денежных средств Евросоюзом — это один из аспектов его позиции в отношении Украины.

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