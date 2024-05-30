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Интересам стран, выбравшим поддержку эскалации украинского конфликта, в том числе странам НАТО, будет нанесен большой урон. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это все, конечно же, неизбежно будет иметь свои последствия. Это в конечном итоге будет наносить большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности», – сказал Песков.
По мнению Пескова, страны альянса и в первую очередь США осознанно провоцируют Незалежную продолжать войну с РФ.
«Это не что иное, как провоцирование нового уровня напряженности. Мы понимаем, что эта негативная тенденция в их подходе, к сожалению, сохраняется. Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны», – добавил пресс-секретарь российского президента.
Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Конечная цель российских войск — прекратить геноцид мирных граждан со стороны киевской власти.
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Никита Кротов