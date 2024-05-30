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Песков: альянс и США провоцируют Украину продолжать войну с Россией

30 мая 2024, 13:59
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Интересам стран, выбравшим поддержку эскалации украинского конфликта, в том числе странам НАТО, будет нанесен большой урон. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это все, конечно же, неизбежно будет иметь свои последствия. Это в конечном итоге будет наносить большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности», – сказал Песков.

По мнению Пескова, страны альянса и в первую очередь США осознанно провоцируют Незалежную продолжать войну с РФ.



«Это не что иное, как провоцирование нового уровня напряженности. Мы понимаем, что эта негативная тенденция в их подходе, к сожалению, сохраняется. Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны», – добавил пресс-секретарь российского президента.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Конечная цель российских войск — прекратить геноцид мирных граждан со стороны киевской власти.

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Глава Эстонии Карис принял закон, который позволит использовать активы РФ
30 мая 2024, 15:10

Фото: istockphoto/Racide

Президент Эстонии Алар Карис утвердил принятый парламентом закон, позволяющий республике использовать замороженные активы РФ. Об этом сообщила эстонская телерадиовещательная компания ERR.
«В качестве возмещения убытков может быть передано и использовано имущество только тех, чья причастность к совершению противоправного деяния или содействие совершению противоправного деяния установлены», — передает портал слова Криса.

15 мая парламент Эстонии принял закон об использовании замороженных активов РФ для «восстановления Украины».

Ранее сообщалось, что департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы сняли разграничительные буи на реке Нарва. В сообщении ведомства говорится, что в ночь на 23 мая российские пограничники сняли буи, которые были необходимы для разграничения судоходных путей. Отмечается, что расположение буев на реке может меняться каждую весну. По сообщениям ведомства, в этому году Россия не была согласна с предложенными местами размещения порядка половины из предусмотренных 250 буев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Проверка признала более 180 подмосковных пляжей готовыми к летнему сезону
30 мая 2024, 14:48

Фото: Минчистоты МО

Уже более 180 мест отдыха у воды в Подмосковье готовы к летнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В преддверии купального сезона инспекторы территориальных отделов ведомства провели выездные обследования 77 пляжей и 107 мест отдыха у воды без купания.
«Наши инспекторы оценивают качество уборки, покос травы, состояние малых архитектурных форм, завоз нового песка. Проверяют также приведение в порядок подъездных путей, автостоянок и элементов благоустройства. За прошлую неделю проведён мониторинг 149 объектов. В основном замечания касались ненадлежащего состояния объектов благоустройства, например, скамеек, отсутствия контейнеров под ТКО», - сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
Так, на Иваньковском водохранилище в Дубне инспекторы заметили не окрашенные скамейки и повреждённые зонтики от солнца. Недочёты были быстро устранены.

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#московская область
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В Кремле не видят опасности снижения турпотока на юг России
30 мая 2024, 13:51

Фото: сайт Кремля

Опасности для туристического потока в Краснодарский край из-за случаев атак беспилотников на регион не существует, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
«Поток туристов остается значительным и уже начался. В целом, он высокий круглый год», — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.
Утром в четверг, 30 мая, ВСУ дважды пытались атаковать Кубань — шесть беспилотников были сбиты в регионе. Кроме того, силы ПВО перехватили восемь ракет ATACMS над Азовским морем и восемь беспилотников над Черным морем. Также в Черном море огневые средства уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.

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#море
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#пво
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Посольство РФ в Варшаве получило ноту МИД об ограничении передвижения дипломатов
30 мая 2024, 13:41

Фото: iStock/ffikretow

Российское посольство в Варшаве получило ноту от Польши о введении ограничений на передвижение для российских дипломатов, сообщила Мария Захарова.
Она отметила, что документ не содержит пояснений относительно новых мер, передает RT.

Представитель МИД России заявила, что Россия примет ответные меры в отношении польского посольства в Москве и генеральных консульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге.

Ранее пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский заявил, что ограничения на передвижение российских дипломатов в Польше связаны с диверсиями на территории страны. Он назвал это решение стандартной мерой для защиты граждан.

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#россия
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#польша
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Путин предложил Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ
30 мая 2024, 13:29

Фото: iStock/ffikretow

Президент РФ Владимир Путин предложил Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ - Югру. Ранее о своей отставке с поста главы региона сообщила единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова.
В настоящее время Руслан Кухарук является мэром Тюмени, напоминает телеграм-канал «Кремль. Новости». Во время встречи Владимир Путин напомнил, что тот является уроженцем Югры и предложил ему возглавить регион. Президент также отметил успехи мэра Тюмени в его нынешней должности, отметив, что жители города по достоинству оценили его работу, поскольку дважды поддержали его на выборах.

Руслан Кухарук поблагодарил главу государства и пообещал приложить все силы к тому, чтобы его оправдать. Отвечая на вопрос Путина о том, какие первоочередные задачи будут стоять перед ним в должности исполняющего обязанности губернатора ХМАО, Кухарук отметил высокий уровень социально-экономического развития, которого регион достиг в последние годы. Он пообещал сохранить и, по возможности, преумножить то, что было создано, построено и произведено в Югре.

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#губернатор
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Сенатор Цеков объяснил слова Трампа о бомбардировке Москвы
30 мая 2024, 13:27

Фото: РИА Новости/Брайан Смит

Российский сенатор от Крыма и член международного комитета СФ Сергей Цеков пояснил, что заявления экс-президента США Дональда Трампа от том, что при его правлении в случае вторжения ВС РФ в Украину, он отдал бы приказ о бомбардировке Москвы, являются работой на избирателя.
«Он любит бросаться различными заявлениями, зачастую глубоко не продуманными. Он считает, что работает на своего избирателя, но подобными заявлениями может наоборот его запугать», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Цеков.

Сенатор добавил, что подобные выражения могут вызвать лишь сожаление.

Ранее Дональд Трамп в ходе одного мероприятия по сбору средств заявил, что бомбил бы Москву, если бы российские войска вошли на Украину, и Пекин, если бы китайские войска вошли на Тайвань. Он подчеркнул, что сделал бы это, если бы находился на посту президента.

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#китай
#москва
#украина
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Эксперт рассказала, как повышение МРОТ повлияет на заработную плату
Депутат Бессараб: вместе с МРОТ повысится средняя зарплата
30 мая 2024, 13:24

Фото: Istockphoto/Diy1

С 1 января 2024 года федеральный МРОТ составляет 19 242 ₽. За последние восемь лет минимальный размер оплаты труда увеличивали одиннадцать раз с суммы чуть больше 6000 ₽. Минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен вырасти почти вдвое — до 35 000 ₽, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Радио 1» заявила, что обозначенная цель вполне достижима.
«По прошлому году были планы увеличить минимальный размер оплаты труда на 8,5%, но по поручению президента эта цифра была доведена до 18,5%. Таким образом, у нас сегодня минимальный размер оплаты труда составляет больше 19 тысяч рублей, следовательно, мы такими темпами вполне можем достичь к 2030 году 35 тысяч рублей по минимальному размеру оплаты труда», — сказала эксперт.

По словам специалиста по социальной политике, при повышении МРОТ работодатель должен повысить зарплату по всей тарифной сетке.

«Поднимается МРОТ — это значит, что базовая тарифная ставка первого разряда или самого низшего разряда (в зависимости от системы оплаты труда работодателя) составляет тот самый МРОТ. Работодатель вынужден повысить заработную плату по всей тарифной сетке, поскольку не может низкоквалифицированный и высококвалифицированный работники не могут получать равную или примерно равную зарплату. Сейчас многие работодатели вышли из ситуации снижением дифференциации. То есть размер между первым и вторым разрядом составляет незначительные 100 — 200 рублей, но с учётом ситуации на рынке труда, достаточно высокой потребности в кадрах, работодатель будет вынужден подстроиться под общую систему», — сказала член комитета Госдумы.

Также Светлана Бессараб отметила, что за повышением МРОТ следует и повышение средней заработной платы.

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#путин
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Молдавия отозвала лицензии у пяти телеканалов, на которых выступала оппозиция
30 мая 2024, 13:10

Фото: iStock/Nabil Kamara

Власти Молдавии лишили лицензий пять телеканалов, предоставлявших эфирное время оппозиции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление правительства.
29 мая госсекретарь США Энтони Блинкен, находясь с визитом в Молдавии, встретился с президентом Майей Санду.

В тот же день активисты оппозиционной партии «Возрождение» провели акцию протеста у посольства США в Кишиневе, требуя от Блинкена покинуть страну.

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул направила открытое письмо госсекретарю США, в котором попросила обсудить с Майей Санду недружественную политику Кишинева в отношении Гагаузии.

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#блинкен
#молдавия
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ЕС ввел заградительные пошлины на зерно из России и Белоруссии
Совет ЕС ввел пошлины на импортируемое из России и Белоруссии зерно с 1 июля
30 мая 2024, 13:01

Фото: iStock/Henadzi Pechan

ЕС утвердил заградительные таможенные пошлины на зерно из России и Белоруссии с 1 июля. Об этом пишет РБК.
Сообщается, что совет ЕС утвердил решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое зерно из России и Белоруссии. Оно вступит в силу с 1 июля. Речь идет о повышении пошлин на зерновые, на масличные культуры, а также продукты их переработки.

В Евросоюзе отметили, что эти меры направлены на предотвращение «дестабилизации европейского зернового рынка» и остановку экспорта «незаконно присвоенного зерна, произведенного на территории Украины».

«Это новая ограничительная мера против России и новый способ усилить нашу солидарность с Украиной», — заявил глава МИД Бельгии.

Ранее сообщалось, что власти США не исключают возможности дальнейшего усиления санкционного режима в отношении РФ, вплоть до введения полного эмбарго на продукцию РФ. Такое заявление сделал заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. По его мнению, РФ полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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