Песков высказался о разрешении Польши применять её оружие для обстрелов России

Фото: сайт Кремля
Кремль ознакомился с заявлением заместителя министра обороны Польши Цезария Томчика о разрешении Украине обстреливать российские территории поставляемым ей оружием. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что ознакомился с данным документом. Однако, по его словам, в Кремле и до этого знали о позиции Варшавы.
Песков напомнил, что российская сторона неоднократно заявляла о неизбежном ответе на применение ВСУ западного оружия для обстрела ей территорий. Также об этом говорил Владимир Путин в ходе общения с журналистами по итогам рабочего визита в Узбекистан.
Ранее Томчик заявил, что власти Польши снимают ограничения на применение Украиной поставляемого Варшавой вооружения для обстрела объектов на территории России.
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Песков напомнил, что российская сторона неоднократно заявляла о неизбежном ответе на применение ВСУ западного оружия для обстрела ей территорий. Также об этом говорил Владимир Путин в ходе общения с журналистами по итогам рабочего визита в Узбекистан.
Ранее Томчик заявил, что власти Польши снимают ограничения на применение Украиной поставляемого Варшавой вооружения для обстрела объектов на территории России.
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Анастасия Чинкова