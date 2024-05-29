Фото: сайт Кремля
Законодательство Украины неоднократно подвергалось посягательствам. Там точно «закон – что дышло», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что на украинское законодательство неоднократно посягали. Там «что только не творили» с Конституцией и законами.
По словам Пескова, нынешняя ситуация с украинским законодательством, которая касается легитимности нынешних киевских властей и, в частности, президента страны Владимира Зеленского, требует юридической квалификации.
Представитель Кремля добавил, что эта ситуация не потерпит отсутствия такой квалификации.
Напомним, что срок полномочий украинского президента Владимира Зеленского истёк 20 мая. Выборы должны были состояться 31 марта, но их отменили из-за военного положения.
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По словам Пескова, нынешняя ситуация с украинским законодательством, которая касается легитимности нынешних киевских властей и, в частности, президента страны Владимира Зеленского, требует юридической квалификации.
Представитель Кремля добавил, что эта ситуация не потерпит отсутствия такой квалификации.
Напомним, что срок полномочий украинского президента Владимира Зеленского истёк 20 мая. Выборы должны были состояться 31 марта, но их отменили из-за военного положения.
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Анастасия Чинкова