Песков анонсировал грядущие поездки Путина в два российских города

В Подмосковье за прошедшую недель очистили от снега почти 2 млн квадратных метров территории. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.

В Подмосковье за прошедшую недель очистили от снега почти 2 млн квадратных метров территории. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.



Последствия снегопада в парках культуры и отдыха Московской области устраняли 720 человек и 202 единицы спецтехники.



«Всего за прошедшую неделю было вывезено более 42 тыс кубометров снега. Мы очистили от снега почти 2 млн кв м территории. Было задействовано более 700 человек и 200 единиц спецтехники», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.



Сначала в парках снег убирали на центральных аллеях, затем расчищали второстепенные дорожки, детских и спортивных площадок. Все территории обрабатываю противогололёдными материалами для безопасного передвижения жителей и гостей Московской области.



Ранее сообщалось, что в Московской области – 193 парка культуры и отдыха. Общая площадь дорожно-тропиночной сети составляет 2 млн квадратных метров.







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Лора Луганская