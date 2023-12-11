Песков анонсировал грядущие поездки Путина в два российских города

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Президент РФ Владимир Путин 11 декабря посетит Архангельск и Северодвинск.
Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента сообщает, что Путин уже в Архангельской области. Там он планирует посетить «Севмаш» и принять участие в церемонии поднятия флага.
Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает израильская радиостанция Kan.
Отмечается, что диалог длился около часа. Этот телефонный разговор глав государств стал вторым с начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.
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«Да. Это так», —прокомментировал вопрос журналистов Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает израильская радиостанция Kan.
Отмечается, что диалог длился около часа. Этот телефонный разговор глав государств стал вторым с начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.
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Мария Фирсова