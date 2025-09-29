Песков анонсировал масштабное выступление Путина

29 сентября 2025, 00:55

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет несколько международных встреч. Вместе с тем у него запланировано крупное выступление, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





По его словам, все рабочие встречи будут проходить в Кремле. При этом подробную информацию о грядущих мероприятиях Песков раскрывать не стал.



«Мы сообщим, какое и точно, когда и где. Неделя будет интересной», — сказал он в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.