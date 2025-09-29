Достижения.рф

Песков анонсировал масштабное выступление Путина

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет несколько международных встреч. Вместе с тем у него запланировано крупное выступление, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



По его словам, все рабочие встречи будут проходить в Кремле. При этом подробную информацию о грядущих мероприятиях Песков раскрывать не стал.

«Мы сообщим, какое и точно, когда и где. Неделя будет интересной», — сказал он в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

25 сентября Путин выступил на заседании Глобального атомного форума. После этого он встретился с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом, исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном, генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На следующий день президент провел переговоры с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой и лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

