Песков анонсировал масштабное выступление Путина
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет несколько международных встреч. Вместе с тем у него запланировано крупное выступление, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, все рабочие встречи будут проходить в Кремле. При этом подробную информацию о грядущих мероприятиях Песков раскрывать не стал.
«Мы сообщим, какое и точно, когда и где. Неделя будет интересной», — сказал он в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
25 сентября Путин выступил на заседании Глобального атомного форума. После этого он встретился с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом, исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном, генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На следующий день президент провел переговоры с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой и лидером Белоруссии Александром Лукашенко.