Песков ответил на вопрос о реакции РФ на возможный удар Киева по Кремлю

28 сентября 2025, 14:33

Песков заявил, что о реакции РФ на возможную атаку Кремля лучше не говорить

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о реакции Москвы на возможную попытку Киева атаковать московский Кремль. Отрывок беседы опубликован в его Telegram-канале.