Песков ответил на вопрос о реакции РФ на возможный удар Киева по Кремлю
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о реакции Москвы на возможную попытку Киева атаковать московский Кремль. Отрывок беседы опубликован в его Telegram-канале.
По его словам, российский лидер уже говорил на эту тему: об этом не стоит даже упоминать. Песков отметил, что все это осознают.
Представитель Кремля добавил, что Владимир Зеленский пытается показать западным партнерам свою военную решимость, но реальное положение на линии боевого соприкосновения противоречит этим заявлениям. Песков заключил, что переговорные позиции Украины ухудшаются.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: