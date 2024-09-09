Песков анонсировал встречу Путина с избранными на выборах губернаторами

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин организует традиционную после выборов встречу с избранными губернаторами регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Отмечается, что дата встречи с главами регионов пока не определена и будет объявлена отдельно.
8 сентября в России прошел Единый день голосования (ЕДГ), в рамках которого состоялись выборы глав 25 регионов, а также выборы на региональном и муниципальном уровне.
Читайте также:
В Совфеде назвали одну из причин вторжения ВСУ в Курскую область
Минцифры назвало число проголосовавших через ДЭГ россиян
Собянин поблагодарил жителей Москвы за активность на выборах
«Традиционно она проходит, будет и на этот раз. Мы сообщим когда», – сообщил Песков.
8 сентября в России прошел Единый день голосования (ЕДГ), в рамках которого состоялись выборы глав 25 регионов, а также выборы на региональном и муниципальном уровне.
Читайте также:
В Совфеде назвали одну из причин вторжения ВСУ в Курскую область
Минцифры назвало число проголосовавших через ДЭГ россиян
Собянин поблагодарил жителей Москвы за активность на выборах
Александр Климов