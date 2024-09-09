Минцифры назвало число проголосовавших через ДЭГ россиян

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Более 827 тысяч россиян проголосовали через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), явка составила 89,92%. Такие данные опубликовало Минцифры в своем Telegram-канале.
Отмечается, что больше всего (44%) воспользовались ДЭГом избиратели в возрасте от 36 до 50 лет, на втором месте – граждане старше 50 лет (27%), 29% проголосовавших относятся к возрастной группе 18-35 лет.
Подчеркивается, что дистанционно проголосовало больше женщин (66%), чем мужчин (34%). В разрезе регионов тройку лидеров по использованию ДЭГ составляют Республика Марий Эл, а также Костромская, Вологодская и Липецкая области.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поблагодарил избирателей Курской, Брянской и Белгородской областей за проявление гражданского мужества «в крайне непростых условиях».
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Подчеркивается, что дистанционно проголосовало больше женщин (66%), чем мужчин (34%). В разрезе регионов тройку лидеров по использованию ДЭГ составляют Республика Марий Эл, а также Костромская, Вологодская и Липецкая области.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поблагодарил избирателей Курской, Брянской и Белгородской областей за проявление гражданского мужества «в крайне непростых условиях».
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Александр Климов