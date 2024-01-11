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Песков: Белый дом давит на Запад для изъятия российских активов

11 января 2024, 21:37
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Белый дом пытается надавить на Европу, поддерживая решение об изъятии российских активов и передаче их Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, США первоначально пытаются надавить на страны Европы, что те согласились изъять активы РФ. Он уточнил, что основная часть российских активов сосредоточена именно в Европе, а не в Америке.

«И, как всегда, американцы хотят сподвигнуть главным образом европейцев на незаконные действия и, как следствие, в будущем неминуемые потери, штрафы, юридические последствия, с которыми неминуемо столкнутся европейцы, если они пойдут в фарватере американцев», -передает РИА Новости слова Пескова.


Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что если США всё же конфискуют российские активы, то это продлит СВО ещё на два года.

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Президент Аргентины Милей подтвердил намерение закрыть Центробанк
11 января 2024, 20:23

Фото: iStock/butenkow

Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал закрыть Центральный банк страны. Об этом он сообщил в интервью Radio La Red.
Отвечая на вопрос о планах по переходу на доллар, Милей отметил, что 86-летний Центробанк Аргентины всё равно рано или поздно был бы закрыт.

Кроме того, президент страны отметил, что ожидается снижение уровня месячной инфляции, что покажет «ошеломляющий успех» его экономической стратегии. При этом на данный момент Аргентина находится на пути к годовой инфляции в размере 200%. Государство опережает даже Венесуэлу, которая признана страной с самым быстрым ростом потребительских цен в Латинской Америке.

Также Милей подчеркнул, что Аргентина уже получила 60 запросов на проведение двусторонних встреч на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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#аргентина
#центробанк
#политика
#доллар
#президент
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В США обвинили Запад в преступлении
Подполковник Квятковски: срыв мира по Украине в 2022 году - преступление
11 января 2024, 19:43

Фото: iStock/Diy13

Сорвав мирные переговоры России и Украины весной 2022 года, Запад совершил преступление. Такое заявление сделала бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«На мой взгляд, это было преступление — поощрять конфликт, из-за которого гибнут люди, при том что мир уже почти был у них в руках», — так она прокомментировала срыв мирных переговоров по Украине в 2022 году США и Великобританией.

Она отметила, что в то время был подготовлен мирный договор, на который были согласны обе стороны. Однако страны Запада не дали прекратить конфликт. Таким образом, по словам Квятковски, при наступлении мира, Украина многого лишится, так как» Россия уже не та, какой она была».

Бывший аналитик Пентагона пояснила, что в настоящее время армия России находится в гораздо лучшей форме, чем в начале спецоперации. Москве удалось наладить военное производство и успешно преодолеть западные санкции.

Напомним, в конце ноября 2023 года на Украине сознались, что боевые действия между странами могли завершиться ещё весной 2022 года во время переговоров в Стамбуле. Однако, действующий на тот момент британский премьер Джонсон призвал Киев ничего с Россией не подписывать, а «продолжить воевать».

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#сша
#россия
#преступление
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#армия
#украина
#мир
#переговоры
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Жена Байдена назвала главное достоинство своего мужа
Джилл Байден: возраст Джо Байдена является его главный достоинством
11 января 2024, 19:35

Фото: РИА Новости/Стрингер

Преклонный возраст американского президента Джо Байдена является его достоинством. Об этом сообщила его супруга Джилл Байден.
Она отметила, что 81-летний Байден является мудрым и опытным политиком, который знает каждого мирового лидера.

Также Джилл Байден выразила уверенность в том, что её муж способен одержать победу на предстоящих в ноябре президентских выборах.

При этом, уточним, что Джо Байден является самым пожилым президентом США за всю историю государства. Его соратники по Демократической партии также выражают некое сомнение в том, что президент сможет продолжить исполнение своих обязанностей.

Причём, настороженность вызывает не только возраст президента, но и состояние его здоровья. Политик множество раз попадал в ситуации, которые давали повод усомниться в уместности продолжения политической карьеры.

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#возраст
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Политолог Марков назвал главную задачу БРИКС
Политолог Марков: БРИКС надо делать параллельную инфраструктуру мира
11 января 2024, 19:22

Фото: istockphoto.com/Andrea Nicolini

Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что перед БРИКС в скором времени встанет задача по созданию параллельной инфраструктуры мира.
По его словам, это будет глобальной задачей организации.

«БРИКС встанет перед необходимостью создавать параллельную инфраструктуру глобального мира, что будет его главной задачей. Из других задач, которые нужно решить – базироваться на китайской валюте или создавать коллективную, как сделать так, чтобы можно было пользоваться и старой инфраструктурой и новой? Те страны, которые заперты в углу гибридной войной Запада против них – Россия и Китай – будут пользоваться только одной инфраструктурой, а остальные страны ходят получать дивиденды от использования других», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Марков.

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#россия
#китай
#страны
#политика
#брикс
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Минфин США расширил санкции против России
Минфин США внёс в санкционные списки две компании и три самолёта
11 января 2024, 19:01

Фото: iStock/designer491

Минфин США расширил санкции в отношении России. Об этом сообщили в пресс-службе американского ведомства.
Отмечается, что в обновлённых списках значатся одно физическое лицо, две организации и три самолёта.

Так, ограничения коснулись некоего Владимира Владимировича Михейчика. Также в списках числятся полигон «Ашулук» и испытательный комплекс Владимировка. Кроме того, антироссийские санкции распространились на три самолёта: Ил-76, Ил-76МД и Ан-124.

Ранее во Франции забеспокоились из-за негативного влияния антироссийских санкций на экономику страны. Руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что необходимо отменять ограничения в отношении России, поскольку они приводят к росту цен на энергоресурсы, нанося значительный ущерб французской экономике.

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#сша
#россия
#санкции
#ограничения
#минфин
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Посольство РФ в Латвии отреагировало на конфискацию «Дома Москвы» в Риге
Посольство РФ в Латвии назвало конфискацию «Дома Москвы» в Риге грабежом
11 января 2024, 18:58

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Передача принадлежащего России «Дома Москвы» в Риге в государственную собственность является актом произвола и грабежа. Инициаторам его совершения непременно придётся ответить за свои действия.
Об этом заявили сотрудники посольства России в Латвии. В своём телеграм-канале представители российского дипломатического ведомства написали, что такое решение латвийского парламента можно рассматривать только как правовой произвол, а по сути по сути своей — акт грабежа на государственном уровне, грубейшим образом попирающий нормы международного права, которые гарантируют неприкосновенность собственности, принадлежащей другим странам.

Дипломатическое представительство России уже известило латвийское правительство о неизбежности ответных мер. Они могут включать в себя как компенсационные иски, так и требования возмещения убытков с привлечением международных инстанций. Российские дипломаты подчеркнули, что действия Латвии создают опасный прецедент, несущий угрозу иностранной собственности и подрывающий доверие к законам прибалтийского государства и международным договорам.

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#закон
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Американист Блохин: Конфискация российских активов способствует продлению СВО
11 января 2024, 18:36

Фото: istockphoto.com/Barks_japan

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что если США всё же конфискуют российские активы, то это продлит СВО ещё на два года.
Он пояснил, что конфискованные российские средства позволят Штатам и далее оказывать помощь Украине в спецоперации.

«За время спецоперации на Украине США выделили в качестве помощи Киеву более $230 млрд. Если Вашингтон конфискует российские активы объемом в $300 млрд и передаст их Украине, то СВО продлится ещё на два года. Скорее всего, США пойдут по этому пути. Причём даже Республиканская партия не будет возражать против этого, максимум несколько замедлят процесс конфискации для создания видимости «конфронтации» с нынешним правительством», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Блохин.

Он добавил, что, если такое случится, России нужно будет отвечать симметрично.

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#помощь
#активы
#россия
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В Пентагоне признались, что плохо отслеживают военную помощь США Украине
11 января 2024, 18:28

Фото: iStock/Austin Nooe

Американские чиновники плохо отслеживали военную помощь США Украине. С таким признанием выступил главный инспектор Пентагона.
Он отметил, что проблемы с отслеживанием поставок вооружения ВСУ в частности касаются ракет, беспилотников и приборов ночного видения. Вся эта военная аппаратура превышает стоимость 1 миллиарда долларов.

В докладе инспектора говорится о том, что представители Пентагона и дипломаты в США и Европе не смогли чётко и правильно отчитаться о порядка 40 тысячах единиц вооружения. По закону они должны были внимательно следить за ним.

Представитель американского оборонного ведомства подчеркнул, что плохое отслеживание поставленного украинской армии оружия может привести к росту его краж или передач другим лицам или странам.

При этом в документе не приводились конкретные примеры неправильного применения оружия, переданного Украине.

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#сша
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#всу
#помощь
#вооружение
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«Личные мотивы»: В Совфеде указали на причину отказа Зеленского от прекращения огня
Сенатор Цеков: Зеленский отказался от прекращения огня из личных мотивов
11 января 2024, 18:06

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президентом Украины Владимиром Зеленским в нынешнем конфликте движут не политические, а личные мотивы, об этом заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в интервью для «РИА Новости».
«Им (Владимиром Зеленским) движут исключительно личные мотивы. Никакого государственного подхода и переживаний за судьбу Украины и украинского народа здесь нет. На первом месте – интересы Зеленского и его ближайшего окружения», — прокомментировал ситуацию Цеков.

По его словам, Зеленскому необходим этот конфликт, чтобы как можно дольше оттягивать президентские выборы и оставаться у власти.

Ранее президент Украины заявил, что не намерен идти на временное прекращение огня. Он считает, что это обстоятельство не приведёт к решению конфликта, а только сыграет на руку России.

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