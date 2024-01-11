Песков: Белый дом давит на Запад для изъятия российских активов

Фото: сайт Кремля
Белый дом пытается надавить на Европу, поддерживая решение об изъятии российских активов и передаче их Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, США первоначально пытаются надавить на страны Европы, что те согласились изъять активы РФ. Он уточнил, что основная часть российских активов сосредоточена именно в Европе, а не в Америке.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что если США всё же конфискуют российские активы, то это продлит СВО ещё на два года.
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«И, как всегда, американцы хотят сподвигнуть главным образом европейцев на незаконные действия и, как следствие, в будущем неминуемые потери, штрафы, юридические последствия, с которыми неминуемо столкнутся европейцы, если они пойдут в фарватере американцев», -передает РИА Новости слова Пескова.
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Элина Позднякова