Песков: Давление США и ЕС не помешает развитию отношений России и КНР

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Давление Евросоюза и США на Китай создаёт определённые проблемы. Однако это не станет серьёзным препятствием для дальнейшего развития отношений России и КНР.
По словам Пескова, благодаря высочайшему уровню взаимоотношений Москвы и Пекина и характеру сложившихся торгово-экономических и культурных связей обе страны имеют потенциал для того, чтобы преодолевать любые искусственно создаваемые Западом препятствия.
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Александр Бойцов