Песков объяснил цель создания «санитарной зоны» между Россией и Украиной

Фото: сайт Кремля
Путин, говоря о создании «санитарной зоны», имел в виду принятие мер по обеспечению безопасности территории России, которая подвергается атакам Вооруженных силы Украины, сообщил 18 марта Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.
Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможном присоединении к России Харьковской области Украины заявил, что если атаки беспилотниками по российским территориям продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда дронам ВСУ до российских регионов будет уже не достать.
Ранее сообщалось, что Песков раскрыл число диверсантов, пытавшихся проникнуть на территории Белгородской и Курской областей за последние несколько дней — 2,5 тысяч человек. Он подчеркнул, что ни одна из диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) не смогла успешно пересечь российскую границу.
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«Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую, действительно, буферную зону, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», — объяснил сегодня задумку президента Дмитрий Песков.
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Мария Федоровцева