Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видел информации о планах Киева совместно с Соединенными Штатами Америки обучать террористов для открытия нового фронта в Сирии против российских сил. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее сообщалось, что киевский режим в сотрудничестве с США активно обучает членов террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* новым технологиям производства беспилотников, что может привести к открытию нового фронта.
Журналисты спросили у Пескова о реакции Кремля на эту информацию. Пресс-секретарь президента ответил, что не видел этих данных и не располагает конкретной информацией, поэтому не может ничего сказать по этому поводу.
До этого стало известно, что украинские власти провели переговоры с террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* из Сирии с целью привлечения их к операциям против России. Встреча между сторонами прошла 18 июня этого года под строгими мерами безопасности.
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* Террористическая организация, запрещенная в России
Украина договорилась с террористами об операциях против ВС России в Сирии
Журналисты спросили у Пескова о реакции Кремля на эту информацию. Пресс-секретарь президента ответил, что не видел этих данных и не располагает конкретной информацией, поэтому не может ничего сказать по этому поводу.
До этого стало известно, что украинские власти провели переговоры с террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* из Сирии с целью привлечения их к операциям против России. Встреча между сторонами прошла 18 июня этого года под строгими мерами безопасности.
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* Террористическая организация, запрещенная в России
Дарья Осипова