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Песков не видел сообщения о планах Киева открыть новый фронт против России

18 сентября 2024, 13:58
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видел информации о планах Киева совместно с Соединенными Штатами Америки обучать террористов для открытия нового фронта в Сирии против российских сил. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее сообщалось, что киевский режим в сотрудничестве с США активно обучает членов террористической группировки «‎Хайят Тахрир аш-Шам»* новым технологиям производства беспилотников, что может привести к открытию нового фронта.

Украина договорилась с террористами об операциях против ВС России в Сирии
Украина договорилась с террористами об операциях против ВС России в Сирии



Журналисты спросили у Пескова о реакции Кремля на эту информацию. Пресс-секретарь президента ответил, что не видел этих данных и не располагает конкретной информацией, поэтому не может ничего сказать по этому поводу.

До этого стало известно, что украинские власти провели переговоры с террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* из Сирии с целью привлечения их к операциям против России. Встреча между сторонами прошла 18 июня этого года под строгими мерами безопасности.

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* Террористическая организация, запрещенная в России
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#переговоры
Эстония и Финляндия хотят закрыть Финский залив для движения флота РФ
18 сентября 2024, 14:09

Фото: iStock/Aleksandra Aleshchenko

Эстония и Финляндия разрабатывают план полного запрета движения флота России в Финском заливе. Об этом журналистам рассказал командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило, его слова передает ТАСС.
«Морская оборона — это то, в чем Финляндия и Эстония будут и дальше наращивать свое сотрудничество, и, возможно, мы сможем разработать более конкретные планы того, как, если это необходимо в истинном смысле слова, полностью запретить деятельность противника в Балтийском море», — заявил Мерило.

Он пояснил, что закрытие Финского залива будет зависеть от ситуации с безопасностью. По его словам, данная мера будет принята в случае возникновения какой-либо опасности со стороны России, для собственной защиты.

Ранее в Минобороны Финляндии сообщили, что российское судно подозревается в предполагаемом нарушении финских границ. Уточнялось, что речь шла о границе морской акватории в Финском заливе.

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Walla: Израиль планировал взрыв пейджеров в качестве первого удара в боях с «Хезболлой»
18 сентября 2024, 13:21

Фото: iStock/butenkow

Израиль взорвал пейджеры ливанской «Хезболлы», потому что оказался в ситуации, когда можно потерять эту возможность. Об этом сообщает израильский портал Walla, ссылаясь на американских чиновников.
«Подрыв устройств планировалось применить в качестве «неожиданного первого удара» в случае начала полномасштабных боевых действий, чтобы временно парализовать «Хезболлу» и дать Израилю преимущество в атаке», — приводит издание слова бывшего израильского чиновника.

По данным издания, в последние дни израильские спецслужбы забеспокоились тем, что ливанская группировка может заметить, что с пейджерами что-то не так. Из-за этого руководство Израиля решило осуществить задуманную операцию.

При этом в статье говорится, что израильский министр обороны Йоав Галант проинформировал об операции своего американского коллегу Ллойда Остина за несколько минут до подрыва пейджеров, однако деталей не уточнил.

Напомним, 17 сентября сотни пейджеров в Ливане неожиданно сдетонировали практически в один момент. В результате этого происшествия пострадали около трех тысяч человек, восемь человек погибли. Власти Ливана обвинили в этом Израиль.

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#израиль
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Defense One: НАТО планирует создание центра воздушных операций в Арктике
18 сентября 2024, 12:40

Фото: istockphoto/GordZam

Североатлантический блок изучает идею создания объединённого центра управления воздушными операциями в Арктике. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.
Во время своего выступления в ходе панельной дискуссии с представителями ВВС Швеции и Норвегии на конференции «Ассоциации воздушно-космических сил» он добавил, что реализации этих планов будут способствовать близкие отношения между арктическими государствами, а также знания, которыми они обладают, передаёт издание Defense One.

Если данная идея будет реализована, арктический центр станет третьим подобным объектом в Европе. НАТО уже располагает объединёнными центрами воздушных операций в Германии и Испании. В комментарии изданию генерал Хекер сообщил, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи выразил принципиальное согласие с этой идеей.

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#отношения
#нато
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Песков ответил на провокационное заявление Столтенберга об ударах ВСУ вглубь России
Песков: слова Столтенберга об ударах ВСУ вглубь РФ провокационные
18 сентября 2024, 12:27

Фото: iStock/Michele Ursi

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недальновидным и непрофессиональным показное желание генсека НАТО Йенса Столтенберга игнорировать заявления российского лидера о последствиях ударов по России западным дальнобойным оружием.
Накануне глава Североатлантического альянса заявил, что снятие запрета на удары Украины вглубь России не является пересечением красной линии, после чего последует эскалация конфликта. Тогда же он поддержал властей Франции и Великобритании, которые выступили за разрешение Киеву использовать свои ракеты для обстрела российских территорий.

Комментируя слова Столтенберга, Песков отметил, что его позиция провокационная и опасная.

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#ракетный удар
#россия
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Правительство Молдавии инициировало отставку командующего Национальной армией
18 сентября 2024, 12:12

Фото: istockphoto/Iuri Gagarin

Кабинет министров Республики Молдова инициировал отставку командующего Национальной армией Эдуарда Охладчука. Об этом решении было объявлено в ходе заседания правительства.
Трансляция заседания молдавского Кабмина велась его пресс-службой в социальной сети. Проект постановления зачитал государственный секретарь министерства обороны Молдавии Сергей Плоп. Как указано в документе, правительство направляет президенту республики Майе Санду предложение об отставке Охладчука с должности начальника Генрального штаба армии и командующего Национальной армией.

По словам премьер-министра Молдавии Дорин Речан, постановление в данной формулировке было одобрено членами правительства единогласно.

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#правительство
#проект
#министр
#молдавия
#армия
#президент
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В Раменском избрали председателя Совета депутатов округа
18 сентября 2024, 12:09

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Первое заседание нового состава Совета депутатов Раменского городского округа состоялось в администрации, в ходе заседания был избран председатель Совета и его заместители, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«По итогам голосования председателем Совета депутатов Раменского округа стал Юрий Ермаков, его заместителями — Нина Широкова и Владимир Демин», — говорится в сообщении.
Присутствовавший на заседании врип главы Раменского округа Эдуард Малышев отметил важность работы окружного Совета депутатов для муниципалитета.

Совет депутатов Раменского городского округа был избран в ходе голосования, которое проводилось 6, 7 и 8 сентября. По итогам выборов партия «Единая Россия» получила 20 мандатов, КПРФ — пять мандатов, «Справедливая Россия» и ЛДПР — по два мандата и партия «Новые люди» — один мандат.

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Полянский: США злоупотребляют правом вето в СБ ООН ради защиты Израиля
18 сентября 2024, 11:04

Фото: istockphoto/Askolds

Россия в рамках реформы Совета Безопасности Организации Объединённых Наций предлагает лишить коллективный Запад численного превосходства. Такая ситуация позволяет западным странам манипулировать решениями СБ ООН.
Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Он напомнил недавнее высказывание постпреда США при ООН Линдв Томас-Гринфилд, которая в ходе пресс-конференции сообщила, что Вашингтон использует право вето для лоббирования собственных интересов и оправдываться за это не собирается.

Комментируя высказывание американской коллеги, российский дипломат подчеркнул, что Штаты продолжают свысока разделять все страны мира на две неравноценные категории. К первой они относят «властителей Вселенной» с собой во главе, которые имеют право диктовать свою волю и действовать, как им заблагорассудиться, а ко второй — все остальные государства, находящиеся как бы на нижней ступени.

Полянский напомнил, что на фоне нового витка эскалации на Ближнем Востоке США применили право вето уже пять раз и однажды помешали Совету Безопасности осудить действия ХАМАС. Злоупотребление правом вето делает Вашингтон прямым соучастником преступлений Израиля в Газе, унёсших жизни почти 42 тысяч мирных жителей, заключил дипломат.

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#дипломат
#полянский
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#совбез
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Недружественные страны закупили у России титан на $264,9 миллиона
Запад в 2024 году приобрёл российский титан на $264,9 миллиона
18 сентября 2024, 10:56

Фото: iStock/Apicha Thumvisead

В 2024 году страны Запада приобрели у России титан на 264,9 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что несмотря на отказ от закупки российских ресурсов, США и ряд стран Евросоюза продолжили закупку титана у российских поставщиков для нужд своей химической промышленности, энергетического комплекса, авиакосмической отрасли и кораблестроения. За счёт этого недружественные государства обеспечили 11,4% от общего импорта производителей России.

В частности, речь идёт о компании «ВСМПО-Ависма», которая обеспечивает порядка четверти всего рынка, в том числе и поставщиков самолётов Airbus и Boeing. До введения различных санкционных ограничений российские экспортёры обеспечивали 50% мировой авиационной промышленности.

В начале сентября президент России Владимир Путин предложил ответить Западу на ограничения на поставку в РФ части товаров. Одним из вариантов могло бы стать ограничение экспорта ряда российских стратегических ресурсов, таких как титан, уран или никель. Однако принимать решения необходимо аккуратно, чтобы в результате не нанести вред самим себе.

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#ограничения
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В Госдуме рассмотрят законопроект об отправке подсудимых на СВО
18 сентября 2024, 10:08

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Государственная дума в среду, 18 сентября, рассмотрит законопроекты о прекращении уголовного преследования в отношении подсудимых, которые отправляются на специальную военную операцию.
Законодатели и Верховный суд предложили дать возможность фигурантам уголовных дел заключать контракты с министерством обороны на этапе рассмотрения их дел в суде. В настоящее время такую возможность имеют те, чьи дела ещё не рассматривались в суде по существу, либо те, кто уже осуждён.

Адвокаты считают, что такой законопроект восполнит пробел, который допущен в законодательстве изначально. Очевидно, что те лица, которые находятся под уголовным преследованием до направления дела в суд, и те, кто уже находится под судебным следствием, существенно не различаются — и те, и другие официально не считаются виновными, пока обратное не доказано в суде. Таким образом, с принятием поправок в законодательство количество лиц, имеющих право на заключение контракта с Минобороны существенно увеличится, полагают юристы.

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