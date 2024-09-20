В Кремле прокомментировали ситуацию в Курской области

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Армия России восстановит контроль над всеми населенными пунктами в Курской области. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Наши военные делают свою работу. Они ее сделают. Контроль будет восстановлен. Ситуация в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, конечно, чрезвычайная», — заявил Песков.
Он подчеркнул, что сложившаяся в курском приграничье ситуация, будет обязательно исправлена.
Ранее сообщалось, что армия России приступила к штурму боевиков ВСУ в Свердликово в Курской области. Именно этот населенный пункт стал первой точкой удара украинских боевиков в наступлении на Коренево.
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Элина Позднякова