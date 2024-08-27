Песков допустил, что дело Дурова может стать политическим

Фото: сайт Кремля
Дело задержанного в Париже основателя Telegram Павла Дурова можно будет считать политическим, если власти Франции не смогут представить серьезных доказательств выдвинутых в адрес бизнесмена обвинений. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, обвинения предъявлены крайне серьезные. Если же Париж не предоставит доказательную базу, в таком случае, как отметил Песков, налицо будет прямая попытка ограничения свободы коммуникаций и запугивания Дурова.
Ранее французский лидер заявил, что все обвинения в адрес Франции по поводу задержания Дурова являются неверными, так как, по мнению французского лидера, Париж продолжает «соблюдать принцип свободы слова».
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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Ранее французский лидер заявил, что все обвинения в адрес Франции по поводу задержания Дурова являются неверными, так как, по мнению французского лидера, Париж продолжает «соблюдать принцип свободы слова».
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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Екатерина Коршунова