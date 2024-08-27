Песков допустил, что дело Дурова может стать политическим

Глава РБ Александр Лукашенко рассказал о том, что получает призывы прекратить сотрудничество с РФ и перейти на сторону киевского режима, сообщают обозреватели БелТА. Белорусский лидер отметил, что его страна не может принять предложения, которые ей поступают «на 99%».