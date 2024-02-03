Песков: Американские поставки Киеву никак не повлияют на ход спецоперации

Фото: сайт Кремля
Поставки США оружия, боеприпасов и военной техники Украине не способны серьёзно повлиять на ход специальной военной операции. Они только затягивают военные действия и приводят к новым потерям с украинской стороны.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Отвечая на слова заместителя Госсекретаря США по политическим вопросам о «сюрпризах» для российских военных, он отметил, что Штаты, являясь прямым участником украинского конфликта и постоянно повышая свою вовлечённость в него, только провоцируют Киев на продолжение военных действий.
Дмитрий Песков подчеркнул, что американские поставки никак не скажутся на ходе спецоперации, и она закончится только тогда, когда Россия достигнет всех поставленных ранее военных и политических целей.
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«Соединённые Штаты делают украинцам больнее, они делают так, чтобы украинцы продолжали погибать, и должны отдавать себе в этом отчёт», — сказал представитель Кремля.
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Александр Бойцов