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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что немецким властям следует больше обращать внимание и испытывать беспокойство по поводу вовлечённости страны в украинский конфликт, а не на публикации таблоидов о «тайном плане» бундесвера войны с Россией.
Песков указал, что предметом обеспокоенности Германии должно быть то, насколько сильно страна вовлечена в украинский конфликт. Пресс-секретарь президента также отметил, что Bild в последнее время не гнушается публикацией различных уток и дутых сенсаций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, например, назвала материал немецкого издания «прошлогодним гороскопом для рыбы в раке».
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