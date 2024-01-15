«Сознательный вброс»: Рогов объяснил публикацию ФРГ о плане России по нападению на НАТО

Официальный представитель министерства иностранных дел с иронией отреагировала на публикацию немецкого издания Bild, в которой со ссылкой на «секретный документ бундесвера» говорилось о плане войны НАТО с Россией после поражения Украины. Она назвала такой план «прошлогодним гороскопом рыбы в раке».