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«Сознательный вброс»: Рогов объяснил публикацию ФРГ о плане России по нападению на НАТО

Рогов: Bild, публикуя фейк о плане России, хочет обосновать поддержку Зеленского
15 января 2024, 14:36
Фото: iStock/photosvit

Фото: iStock/photosvit

Германия, публикую фейковый план Россию по нападению на Североатлантический альянс, хочет обосновать поддержку Украины и её президента Владимира Зеленского, с таким заявлением выступил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
Ранее немецкое издание Bild опубликовало план России по нападению на страны Североатлантического альянса, который, якобы, содержался в неких «секретных документах», попавших в руки к немецким военным.

«Опубликованные выдержки якобы из секретного документа бундесвера не более чем сознательный информационный вброс, чтобы обосновать дальнейшую поддержку режима Зеленского, поставки оружия и боеприпасов, а также разжигание конфликта на постукраинском пространстве», — прокомментировал ситуацию Рогов.


Он также отметил, что разгоревшийся на Украине конфликт крайне выгоден западным лидерам, в частности канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, поскольку он неплохо помогает политикам из Европы и США «наживаться на чужом горе».

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#рогов
#украина
#владимир зеленский
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США снова профинансировали проекты ОБСЕ для «продвижения интересов» на Украине
15 января 2024, 14:07

Фото: istockphoto.com/SlavkoSereda

США дополнительно профинансировали на $3,1 млн бюджет ОБСЕ в 2022-м финансовом году на связанные с Украиной программы по «продвижению интересов» в стране.
До этого Штаты уже вносили в организацию для этих целей $6,5 млн.

«Отдел управления ресурсами возглавил процесс, направленный на предоставление добровольных взносов для внебюджетных программ ОБСЕ, ориентированных на продвижение интересов США, в том числе на Украине», — приводит RT текст соответствующих документов.

Отмечается, что средства были потрачены на гумпомощи гражданам Украины, проекты по профилактике и реагированию на торговлю людьми, «публичное освещение серьёзных нарушений прав человека» на Украине из-за конфликта с РФ и т.д.

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#сша
#проекты
#запад
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«Часть военного дела»: В МО ФРГ объяснили новости о плане нападения РФ на НАТО
В МО ФРГ рассмотрение плана нападения РФ на НАТО назвали частью военного дела
15 января 2024, 13:30

Фото: iStock/bestdesigns

В министерстве обороны Германии, комментируя статью о нападении России на НАТО, заявили, что рассмотрение маловероятных сценариев является частью военного дела, представителя МО ФРГ цитирует Bild.
Напомним, ранее немецкое издание Bild опубликовало статью с описание плана России по нападению на Североатлантический альянс, сославшись на некие «секретные документы», раздобытые немецкими военными.

«Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии», — прокомментировали ситуацию в немецком оборонном ведомстве.

При этом, депутат Государственной думы Леонид Ивлев, комментируя эту новость, предложил немецкому правительству заняться внутренними проблемами страны, а не выдумывать мистификации о захватнических плана России.

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#фрг
#нато
#россия
#война
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Захарова иронично отозвалась о «секретном плане» бундесвера по столкновению с РФ
15 января 2024, 13:29

Фото: сайт Кремля

Официальный представитель министерства иностранных дел с иронией отреагировала на публикацию немецкого издания Bild, в которой со ссылкой на «секретный документ бундесвера» говорилось о плане войны НАТО с Россией после поражения Украины. Она назвала такой план «прошлогодним гороскопом рыбы в раке».
Комментируя для «Известий» возможное наличие такого плана, российский дипломат усомнилась в здравомыслии тех, кто его составлял. Захарова также предположила, что аналитическую часть документа, возможно, разрабатывала Анналена Бербок, намекая на известную абсурдность многих высказываний немецкого министра иностранных дел.

Спикер российского МИД охарактеризовала подобные измышления, под видом стратегического плана слитые в «информационную помойку Bild», как мощный прошлогодний гороскоп. Разумеется, такой план не имеет ничего общего не только с действительностью, но и с элементарным здравым смыслом, заключила Захарова.

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#захарова
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Песков: Москва выступает за мирное разрешение украинского конфликта
15 января 2024, 13:13

Фото: сайт Кремля

Для России было бы предпочтительнее решать проблемы безопасности страны дипломатическими средствами. Однако в условиях, когда Запад и Украина не желают учитывать интересы России, мы вынуждены продолжать специальную военную операцию.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о готовности России к такому формату обсуждения проблемы, как встреча по Украине в Давосе, представитель Кремля указал на некоторую абсурдность ситуации, напомнив, что Зеленский законодательно запретил какие-либо мирные переговоры с Москвой.

Песков также подчеркнул, что позицию российской стороны неоднократно подтверждал президент РФ Владимир Путин. Россия предпочла бы достигать собственной безопасности дипломатическими методами, но в условиях абсолютной невозможности этого из-за непримиримой позиции Запада и Украины мы ведем и будем продолжать специальную военную операцию до достижения всех её целей.

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«Мистификация»: В Госдуме высказались о плане нападения России на НАТО
Депутат Ивлев назвал мистификацией план нападения России на НАТО
15 января 2024, 12:41

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Теряющее подписчиков немецкое издание Bild мистифицировало некий план нападения России на Североатлантический альянс, об этом заявил депутат Государственной думы Леонид Ивлев в интервью для «РИА Новости».
Ранее Bild опубликовал статью, в которой описал план России по нападению на Североатлантический альянс, который был указан в, якобы, «секретных документах», раздобытых немецкими военными.

«Русский поэт XIX века Василий Жуковский писал: «Раз в крещенский вечерок девушки гадали». Ну, прямо про фантазии и мистификации теряющего подписчиков Bild в отношении русской военной угрозы. Тем более Крещение близко», — прокомментировал ситуацию Ивлев.

Депутат также дал совет немецким властям. Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу он предложил объяснить, почему в Германии падает уровень жизни граждан, а немецким генералами перестать выдумывать мистические планы по нападению РФ на НАТО.

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#германия
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Песков отказался комментировать сценарии возможной войны с НАТО
Песков отказался комментировать материал Bild о планах возможной войны НАТО с РФ
15 января 2024, 12:36

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать статью немецкой газеты Bild о том, что Германия якобы разрабатывает план войны НАТО с РФ. Об этом пишет ТАСС.

«Я бы не стал комментировать это сообщение Bild. Последнее время и это издание тоже не гнушается публикацией различных уток», — заявил представитель Кремля.
Напомним, в ночь на 15 января, агентство Bild, ссылаясь на секретный документ бундесвера, выпустило публикацию с данными о разработке Германией плана войны с РФ. Авторы материалы заявляют о возможном начале открытого противостояния России и Североатлантического альянса летом 2025 года.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X заявил, что НАТО, планирующий развязать вооружённый конфликт с Россией, необходимо уничтожить. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#рф
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В Кремле высказались об обсуждении мира на Украине без участия РФ
Песков: Обсуждения мира на Украине без РФ не имеет смысла
15 января 2024, 12:19

Фото: kremlin.ru

Не имеет смысла обсуждать мир на Украине без участия России, с такой позицией выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Спикер Кремля заявил, что встреча стран по «формуле Зеленского» — разговор ради разговора, при условии отсутствия на переговорах Москвы. Песков напомнил, что Россия продолжает выступать за мирное урегулирование украинского конфликта, однако, ​Киев и его западные союзники препятствуют переговорам.

Напомним, ранее с аналогичной позицией выступил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Он выразил уверенность в том, что российскую сторону необходимо включить в переговоры по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине.

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Китай поблагодарил Россию за позицию по ситуации с выборами на Тайване
15 января 2024, 11:46

Фото: istockphoto/HUNG CHIN LIU

Пекин высоко ценит адекватную позицию Российской Федерации по недавно состоявшимся выборам на острове Тайвань. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 13 января заявила, что Москва призывает «внешние силы» воздержаться от любых провокаций по поводу прошедших на Тайване выборов. К таковым, например, можно отнести поздравление японского министра иностранных дел Ёко Камикава, направленное победившему на выборах Лаю Циндэ, который известен как ярый сторонник независимости острова.

«Мы высоко ценим позицию России», — сказала Мао Нин, комментируя заявление Захаровой.

В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что отношения между сторонами, разделёнными Тайваньским проливом, являются исключительно внутренним делом Китая, а любые попытки оказать давление на Пекин, используя выборы, и раскачать ситуацию в проливе заслуживают широкого осуждения всего мирового сообщества.

Такая позиция Москвы не могла не найти положительного отклика в Китае, отметила Мао Нин. Представитель МИД КНР также добавила, что, помимо России, множество других стран и международных организаций открыто заявили о своей приверженности принципу «одного Китая».

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Путин: Семьям погибших героев СВО необходимо оказывать поддержку
15 января 2024, 11:32

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости оказывать всю необходимую поддержку погибшим героям спецоперации. Он назвал создание лучших условий для тех, кто участвует в СВО, приоритетным вопросом.
В приветственной телеграмме, обращённой к участникам, организаторам и гостям форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим», российский лидер отметил, что поддержка семей погибших товарищей является общей задачей, а государство со своей стороны сделает всё возможное для укрепления системы социальных гарантий.

В тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля, Владимир Путин также отмечает важность повышения эффективности медицинской помощи и реабилитационных программ для ветеранов СВО. А ключевым приоритетом президент назвал создание условий для того, чтобы герои, прошедшие войну, смогли в полной мере реализовать себя в мирной жизни независимо от сферы приложения своих сил, будь то экономика, бизнес или работа в органах власти всех уровней.

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