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Германия, публикую фейковый план Россию по нападению на Североатлантический альянс, хочет обосновать поддержку Украины и её президента Владимира Зеленского, с таким заявлением выступил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
Ранее немецкое издание Bild опубликовало план России по нападению на страны Североатлантического альянса, который, якобы, содержался в неких «секретных документах», попавших в руки к немецким военным.
Он также отметил, что разгоревшийся на Украине конфликт крайне выгоден западным лидерам, в частности канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, поскольку он неплохо помогает политикам из Европы и США «наживаться на чужом горе».
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«Опубликованные выдержки якобы из секретного документа бундесвера не более чем сознательный информационный вброс, чтобы обосновать дальнейшую поддержку режима Зеленского, поставки оружия и боеприпасов, а также разжигание конфликта на постукраинском пространстве», — прокомментировал ситуацию Рогов.
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Евгения Парфентьева