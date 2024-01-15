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Официальный представитель министерства иностранных дел с иронией отреагировала на публикацию немецкого издания Bild, в которой со ссылкой на «секретный документ бундесвера» говорилось о плане войны НАТО с Россией после поражения Украины. Она назвала такой план «прошлогодним гороскопом рыбы в раке».
Спикер российского МИД охарактеризовала подобные измышления, под видом стратегического плана слитые в «информационную помойку Bild», как мощный прошлогодний гороскоп. Разумеется, такой план не имеет ничего общего не только с действительностью, но и с элементарным здравым смыслом, заключила Захарова.
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Александр Бойцов