Песков: Германия «разрывается», пытаясь одновременно угодить и ЕС, и США

Фото: Сайт Кремля
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Германия, будучи несамостоятельным государством, старается угодить одновременно Соединенным Штатам, Евросоюзу и НАТО, что приводит к её «разрыву» между ними. Фрагмент интервью с пресс-секретарем президента России опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Песков напомнил о словах президента Владимира Путина, который утверждал, что после поражения во Второй мировой войне Германия утратила суверенность и самостоятельность.
По мнению представителя Кремля, именно это стремление Германии угодить всем и вызывает заявления немецких политиков о подготовке к крупному конфликту.
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«В условиях этого дефицита власти Германии изо всех сил пытаются угодить и Брюсселю, и Вашингтону, и Столтенбергу в НАТО. Представляете, как им приходится разрываться?» — отметил Песков.
По мнению представителя Кремля, именно это стремление Германии угодить всем и вызывает заявления немецких политиков о подготовке к крупному конфликту.
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Артем Кузьмин