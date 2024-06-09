Песков: Германия «разрывается», пытаясь одновременно угодить и ЕС, и США

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Германия, будучи несамостоятельным государством, старается угодить одновременно Соединенным Штатам, Евросоюзу и НАТО, что приводит к её «разрыву» между ними. Фрагмент интервью с пресс-секретарем президента России опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.